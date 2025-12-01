Veterani 4. gardijske žestoko napali VeDRA-u: "Uklonite našu sliku, mi nismo vaši istomišljenici"

Udruga veterana 4. gardijske brigade oglasila se priopćenjem u kojem su prokomentirali aktualne teme na području Hrvatske te se osobito osvrnuli na VeDRA-u.

"Drage Hrvatice i Hrvati, poštovane građanke i građani Republike Hrvatske, potaknuti upitima članova naše Udruge, reakcijama suboraca i građana koji nam se obraćaju, odlučili smo reagirati otvorenim pismom hrvatskoj javnosti te iznijeti svoje mišljenje o događajima koji se u posljednje vrijeme događaju u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska demokratska je, suverena i neovisna država koja ima sva obilježja i vrijednosti jedne moderne i uređene države. Država u kojoj se svatko može slobodno izražavati i raditi sve što je u skladu sa zakonom. Ali pod 'izražavati' i 'raditi' ne pripadaju provokacije od strane raznoraznih kvazi-Hrvata i jugonostalgičara. Jedna u nizu takvih provokacija je i najnovija naslovnica Novosti, kao i okupljanje ljudi pod zastavom propale države, ljudi koji traže udruživanje u nove balkanske saveze, ne poštujući Ustav Republike Hrvatske (čl. 135., stavak 2.).

Uvijek i svugdje su najglasniji oni koji Hrvatsku nisu htjeli, niti je sada vole i žele. Među takvima se posebno ističe vodstvo srpske nacionalne manjine, koji su predstavnici naroda koji je, da ne zaboravimo, izvršio agresiju na Hrvatsku, da bi zauzvrat dobili privilegije i izdašne donacije od neželjene države. Ima stranaka i raznih udruga kojima sama pomisao na slovo 'H' izaziva grčeve u želucu i vrtoglavicu. Svi ti 'tolerantni demokrati' pod krinkom kulture redovito izazivaju i provociraju veliku većinu hrvatskoga naroda svojim izložbama i nastupima, posebno u najosjetljivijim danima za sve istinske Hrvatice i Hrvate. Postavljaju izložbe i izvedbe deklariranih četnika i umjetnika sumnjivih namjera. Nama takva kultura ne treba, s takvom su kulturom počeli i 90-ih godina.

Pričaju o nekakvom puštenom duhu iz boce, fašističkom i nacionalističkom, a istina je da ti isti puštaju duha jednog krvavog i nepovratnog komunističkog režima te veličaju komunističke krvnike. Sve koji ne misle i ne govore kao oni nazivaju fašistima, nepismenima, kopitarima. Na bilo kakvu proturječnost udaraju po svima, a nas žalosti i vrijeđa kada udaraju po nama koji smo državu stvarali i time im omogućili da budu tu gdje jesu. Došlo je do toga da se branitelje naziva plaćenicima i ubojicama. Istina, plaćeni smo bili smrzavanjem u rovovima, neprospavanim noćima, raznim bolestima i danima provedenima u strahu. Svoju slobodu smo zaradili, ali smo je i platili. Platili smo je suzama, znojem, krvlju, gubicima dijelova tijela i smrću. Da, dragi drugovi i drugarice, to je bio naš skromni doprinos za vaše udobne fotelje i dobre plaće.

Žalosti nas i način na koji se u zadnje vrijeme napada Katolička crkva, koja je jedina srcem i dušom bila uz nas koji smo s krunicom oko vrata išli u neizvjesnost.

Ne kažemo da smo svi mi branitelji jedinstveni u svojim stavovima i razmišljanjima, znamo da je previše braniteljskih udruga, ali što se može. Nas žalosti što postoje udruge 'Čovjek i pečat', no i to je demokracija. Udruga veterana 4. gardijske brigade cijeni i poštuje do jednoga hrvatskog branitelja, ne umanjujući ničiji doprinos u Domovinskom ratu, ali za nas ratna udruga veterana može biti samo ona koja je za vrijeme Domovinskog rata imala svoj sveti ratni stijeg, koji je kao takav priznat i ozakonjen.

Danas imamo nespojivi primjer udruge VeDRA, koja javno i otvoreno zaziva novu Jugoslaviju. Pitamo se kakav je njihov ratni stijeg i ratni put? Da bezobrazluk bude veći, udruga VeDRA na svojim službenim stranicama drži sliku ulaska partizana u Split zajedno sa slikom ulaska udarne 4. gardijske brigade u Split nakon Oluje. Sramotno! Stoga, dragi drugovi, molimo vas da sliku udarne 4. gardijske brigade uklonite sa svojih stranica. Budući da sebe nazivate veteranima Domovinskog rata, vjerojatno imate u svom albumu neku sliku s terena pa ju izvolite staviti. A ako nemate, stavite sliku Tita jer se još uvijek u njega kunete. Još jednom vas najuljudnije molimo da uklonite našu sliku jer mi, veterani 4. gardijske brigade, nismo vaši istomišljenici.

Na kraju poručujemo svima koji o nama pišu ovo i ono: molimo vas, ne stavljajte nas u isti koš s bilo kojim prošlim režimom jer mi tamo ne pripadamo. Mi smo HRVATSKI ratnici, branitelji, danas veterani.

Svim obiteljima poginulih, umrlih i nestalih, stradalnicima Domovinskog rata, braniteljima i njihovim obiteljima, kao i svim građankama i građanima Republike Hrvatske, od srca želimo čestit i miran Božić te sretnu, zdravu i uspješnu Novu godinu.

Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što!'