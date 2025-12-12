Vesela Konjička karavana Djeda Božićnjaka razveselila Sinj uoči blagdana sv. Lucije

Sinj je jutros bio ispunjen blagdanskim ozračjem zahvaljujući tradicionalnoj manifestaciji „Konjička karavana Djeda Božićnjaka“, koja se održava u sklopu programa „Advent u Sinju“, a organizira je Konjički klub Samarica.

Karavanu je činilo 12 konjanika, 20-ak Djeda Božićnjaka i jedna kočija, a vesela povorka krenula je iz Glavica, posjetila Osnovnu školu Glavice, Veteranski centar, Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači – Podružnicu Sinj, Alkarsko trkalište i Pijacu, dok je završna ruta bila kroz Vrličku ulicu.

Na platou ispred Veteranskog centra karavana je zastala, zapjevala i uručila poklone djeci uz prigodno fotografiranje. Programu se pridružio i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je podržao ovu lijepu tradiciju i družio se s najmlađima.

Posebno su se razveselili korisnici sinjske Podružnice Centra Juraj Bonači. Voditeljica ustanove Petra Samardžić naglasila je:

„Naši korisnici cijelo su jutro željno iščekivali dolazak karavane. Ova manifestacija ima posebnu vrijednost i puno im znači.“

Blagdan sv. Lucije, koji se obilježava kao dan darivanja djece i sijanja božićne pšenice – simbola nade i plodnosti, dodatno je obogatio ovu manifestaciju koja spaja običaje, blagdansko raspoloženje i zajedništvo.