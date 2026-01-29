Veljača u Tijardoviću donosi bogat i raznolik program – od vrhunskog jazza s José Luisom Gutiérrezom & IberJazzom, preko književne večeri s Damirom Karakašom, neobičnog spoja tanga i jazza uz Bandonegro, pa sve do posebnog zimskog ciklusa klasične glazbe koji se nastavlja u ožujku. Uz to, očekuje nas i večer posvećena Elvisu Presleyu u izvedbi Saše Jakelića i Orkestra Hrvatske ratne mornarice povodom Valentinova.

Program u veljači tako kombinira energiju jazza, emotivne književne trenutke, strast tanga i klasiku popularnih melodija koje nećete htjeti propustiti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Raspored

06.02.2026. [20:00]

José Luis Gutiérrez / IberJazz

07.02.2026. [11:00]

Čovjek koji je u Lici popularniji od Leonarda Cohena / Damir Karakaš

11.02.2026. [20:00]

Dević pjeva za Valentinovo / KUDŽ Filip Dević [besplatno]

13.02.2026. [12:00]

Tango Meets Jazz – Bandonegro

14.02.2026. [20:00]

Valentinovo uz Elvisa Presleya / Saša Jakelić & Orkestar Hrvatske ratne mornarice

16.02.2026. [20:00]

The Stranger Within / Mirko Škarica

19.02.2026. [20:00]

“Renesansne balade” iz drama W. Shakespearea / Hathor Consort

26.02.2026. [20:00]

Marija Pavlović, klarinet / Justus Grimm, violočelo / Nino Gvetadze, klavir

27.02.2026. [20:00]

Peter Donohoe, klavir

28.02.2026. [20:00]

Zagrebački kvartet saksofona