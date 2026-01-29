Veljača u Tijardoviću donosi bogat i raznolik program – od vrhunskog jazza s José Luisom Gutiérrezom & IberJazzom, preko književne večeri s Damirom Karakašom, neobičnog spoja tanga i jazza uz Bandonegro, pa sve do posebnog zimskog ciklusa klasične glazbe koji se nastavlja u ožujku. Uz to, očekuje nas i večer posvećena Elvisu Presleyu u izvedbi Saše Jakelića i Orkestra Hrvatske ratne mornarice povodom Valentinova.
Program u veljači tako kombinira energiju jazza, emotivne književne trenutke, strast tanga i klasiku popularnih melodija koje nećete htjeti propustiti.
Raspored
06.02.2026. [20:00]
José Luis Gutiérrez / IberJazz
07.02.2026. [11:00]
Čovjek koji je u Lici popularniji od Leonarda Cohena / Damir Karakaš
11.02.2026. [20:00]
Dević pjeva za Valentinovo / KUDŽ Filip Dević [besplatno]
13.02.2026. [12:00]
Tango Meets Jazz – Bandonegro
14.02.2026. [20:00]
Valentinovo uz Elvisa Presleya / Saša Jakelić & Orkestar Hrvatske ratne mornarice
16.02.2026. [20:00]
The Stranger Within / Mirko Škarica
19.02.2026. [20:00]
“Renesansne balade” iz drama W. Shakespearea / Hathor Consort
26.02.2026. [20:00]
Marija Pavlović, klarinet / Justus Grimm, violočelo / Nino Gvetadze, klavir
27.02.2026. [20:00]
Peter Donohoe, klavir
28.02.2026. [20:00]
Zagrebački kvartet saksofona