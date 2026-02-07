VELJAČA U GHETTO KLUBU Evo što je sve na rasporedu

U splitskom Ghetto klubu u veljači se nastavlja raznolik program. Nakon male pauze na početku mjeseca, ostatak mjeseca bit će pun zanimljivosti, a od programa izdvajamo:

11.2. SAJDKVEST

13.2. KOSTURI

17.2. NOĆ VINILA

20.2. BEG

21.2. HANDPAN PERCUSSION DUET / WHITE GIRL MUSIC

26.2. FUSION POWER TRIO

28.2. MORLAQ

Koncerti bendova KOSTURI, BEG i MORLAQ organizirani su u suradnji s novom inicijativom Split Alternative Scene (SAS), koja objavljuje otvorene pozive za nastupe bendova i aktivno promovira scenu.

SAJDKVEST je projekt splitskih komičara Tomislava Primorca i Ivice Lazanea, koji autori opisuju kao stand-up koncert, a u kojem spajaju komediju i glazbu kroz autorske pjesme, repanje i improvizaciju.

KOSTURI su "hipersonični rock kvartet" iz mitskog Majmunova, osnovan 2007. Bend je poznat po odličnim, žestokim svirkama, a dosada su objavili nekoliko izdanja: albume "Mefistov krah" (2009.) i Rasplinz" (2018.), EP-jeve "Ubij zmiju!" (2015.) i "Majmunovo Kolo" (2017.) te singl "Pošast!" (2021.).

NOĆ VINILA je večer sa selekcijom glazbe s vinila koju godinama neumorno priprema DJ Walker tj. Božo Gabrić, frontmen splitskog rock benda Šetači. Prošle godine Noć vinila je proslavila desetu obljetnicu! Ova večer je dio programa Spli'skog krnjevala.

BEG instrumentalni glazbeni projekt Ante Puharića, gitarista makarskog rock benda Rezerve. Prošle godine objavili su hvaljeni album “Povijest bolesti”, a ovo je njihov drugi koncert u Splitu, nakon izvrsnog nastupa na ST-artu.

HANDPAN PERCUSSION DUET iz Šibenika čine Sylvia G. Jack & Luka Bozac, a počastit će vas kako sa handpan melodijama tako i sa djembe ritmovima, kombiniranim s elektronskom glazbom.

WHITE GIRL MUSIC je jedan od programa koji radi DJ NARBU, uz popularnu TREPULJU i 2000s.

FUSION POWER TRIO je jazz fusion bend koji izvodi autorske stvari Mirka Tijardovića, virtuoznog gitarista iz Argentine hrvatskih korijena, koji već neko vrijeme živi u Splitu. Postavu benda uz Mirka čine Goran Slaviček - Salko na basu i Nikola Miljak na bubnjevima.

MORLAQ je rock bend iz Drniša, poznat po snažnom i sirovom zvuku te beskompromisnim nastupima. Njihov EP prvijenac, "Kamen", objavljen je krajem 2025. za Dallas Records, a s njega su već izbacili nekoliko zapaženih singlova.

