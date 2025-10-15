Veliko priznanje za omiški brend. Sklopljen ugovoru o opskrbi vojnim tkaninama. Anušić: "Ovo je odličan primjer"

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić sudjeluje danas, 15. listopada 2025., u Bruxellesu na sastancima ministara obrane članica NATO-a, Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu i Vijeća za vanjske poslove Europske unije u formatu ministara obrane.

U sjedištu NATO-a, ministri obrane članica NATO-a razgovarali su o učinkovitom odvraćanju i obrani, jačanju obrambene industrije, nastavku potpore Ukrajini, ali i o osnaživanju obrambenih sposobnosti protuzračne i protudronske zaštite, posebno u svjetlu nedavnih upada dronova u zračne prostore nekoliko članica NATO-a.

"Razgovarali smo o ratu u Ukrajini i, naravno, o tome da nastavljamo pomagati Ukrajini u obrani od ruske agresije. Druga velika tema bila je protudronska zaštita i zaštita zračnog prostora članica NATO-a jer posljednjih mjeseci svjedočimo čestim upadima ruskih dronova i povredama zračnog prostora. Na tom se tragu formiraju koalicije unutar NATO-a i razvijaju se veliki sustavi i planska obrana NATO zračnog prostora. U tom kontekstu, Hrvatska će vrlo brzo, do kraja ove godine, potpisati ugovor s jednom domaćom tvrtkom o isporuci i stavljanju u upotrebu antidronskog sustava za zaštitu naše kritične infrastrukture. Taj sustav vrijedan je 115 milijuna eura", rekao je ministar Anušić.

Sustav koji će Ministarstvo obrane nabaviti obuhvaća operativni centar, radare, presretače dronova i topove kalibra 30 milimetara.

Na marginama sastanaka u Bruxellesu ministar Anušić prisustvovao je i potpisivanju Ugovora o višegodišnjoj isporuci specijaliziranih vojnih tkanina za potrebe Oružanih snaga Slovačke Republike. Ugovor su potpisali predsjednik Uprave državne tvrtke Agencije ALAN d.o.o. Goran Basarac i predstavnik Slovačke Martin Čatloš, direktor uprave za naoružanje slovačkog ministarstva obrane.

Riječ je o međudržavnom ugovoru o opskrbi vojnim tkaninama između državne tvrtke Agencije ALAN i slovačkog ministarstva obrane u koji su uključene hrvatske tvrtke Čateks i Galeb. Nositelj tog višegodišnjeg Ugovora je državna tvrtka Agencija ALAN d.o.o., a hrvatski proizvođači tkanina – Čateks i podugovaratelj tvrtka Galeb proizvest će tkaninu za potrebe slovačkih oružanih snaga. Riječ je o višegodišnjem ugovoru o isporuci od približno 2 milijuna metara tkanine vrijednom više od 30 milijuna eura.

"Upravo smo prisustvovali potpisivanju onoga što Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane kontinuirano promoviraju, a to je razvoj domaće industrije i plasiranje proizvoda naših obrambenih tvrtki na tržišta članica NATO-a. Ovo je odličan primjer kako hrvatske tvrtke mogu svojim proizvodima, ali i svojim znanjem i tehnologijama, opskrbljivati oružane snage stranih zemalja", poručio je ministar Anušić.

Goran Basarac, predsjednik uprave Agencije ALAN d.o.o., izrazio je zadovoljstvo potpisanim ugovorom te istaknuo kako hrvatske tvrtke s područja vojne industrije, što potvrđuje i potpisani ugovor, imaju visokokvalitetne proizvode koji su traženi i na europskom i na svjetskom tržištu.

Predsjednik Uprave Čateksa Matija Bilandžija poručio je kako Čateks proizvodi jedan od najnaprednijih tehničkih materijala od kojih će Slovaci šiti vojne odore te zahvalio Agenciji ALAN i Ministarstvu obrane na promociji domaće obrambene industrije.