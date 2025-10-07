VELIKO PRIZNANJE! Hrvatski investitor i domoljub dobio ploču zahvalnosti: "Učinio sam to za domovinu"

U prostorijama Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Münchenu prošlog je tjedna svečano otkrivena ploča zahvalnosti Franji Pašaliću (75), istaknutom hrvatskom investitoru, donatoru i domoljubu, kao znak priznanja za njegovu presudnu ulogu u financijskoj potpori kupnje zgrade konzulata te za donaciju impresivnog hrvatskog grba izrađenog od bračkog kamena.

Ploča je postavljena u vrtu konzulata, uz kamenu fontanu u čijem se središtu nalazi grb koji je Pašalić dao isklesati na Braču i prevesti u Njemačku. Tijekom svečanosti Pašalić se prisjetio devedesetih godina, kada je realizirana kupnja zgrade konzulata u Münchenu. Projekt su pokrenuli Ministarstvo vanjskih poslova, Hrvatska katolička misija i hrvatska iseljenička zajednica. Bio je to važan pothvat u kojem su hrvatski iseljenici prikupili značajan dio sredstava, dok je Republika Hrvatska osigurala preostali iznos. U ulozi ključnog donatora Pašalić je svojim sredstvima znatno pridonio uspješnoj realizaciji projekta.

'Danas ta ista zgrada na tom mjestu vrijedi više od pet milijuna eura'

“Nakon mnogo stoljeća napokon smo dobili svoju neovisnu hrvatsku državu, ali tada još nismo imali svoj konzulat. Inicijativa za njegovo osnivanje došla je iz Zagreba, a zgrada je bila u vlasništvu jedne gospođe. Danas ta ista zgrada na tom mjestu vrijedi više od pet milijuna eura”, istaknuo je Pašalić, dodavši kako je hrvatski narod u Bavarskoj bio presretan što konačno ima vlastiti konzulat, jer se nedaleko nalazio konzulat bivše Jugoslavije, koji su bez ikakvih prava prisvojili sebi.

“Naš je konzulat zato bio naš odgovor i naš ponos – osobito kada je postavljen hrvatski grb od bračkog kamena. Moj je otac podrijetlom iz Šuice u Bosni i Hercegovini, a ja sam rođen u Supetru, od majke iz Supetra. Upravo odatle seže moja duboka veza s bračkim kamenom. Taj grb u kamenu nije tek ukras – on je simbol trajnosti i povezanosti naroda u domovini i izvan nje”, dodao je Pašalić.

Svečanost otkrivanja ploče zahvalnosti okupila je predstavnike hrvatske diplomacije, Crkve, gospodarstva i iseljeničke zajednice u Bavarskoj. U ime Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Münchenu istaknuto je kako se ovim činom želi odati priznanje onima čiji su doprinosi trajni i vidljivi te da Franjo Pašalić predstavlja primjer integriteta, predanosti institucijama i ljubavi prema domovini.

Svečanost je završila obilaskom fontane s hrvatskim grbom i polaganjem vijenca. Time su i ploča i grb potvrđeni kao trajni simboli – ne samo jednog razdoblja, nego i generacijskih vrijednosti.

Franjo Pašalić danas nije samo lokalni donator – iza njega stoji portfelj ambicioznih projekata i investicija koje povezuju Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te međunarodne tokove kapitala. Jedan od najistaknutijih segmenata njegova rada jest ulaganje u energetiku u Bosni i Hercegovini, gdje je razvio dva vjetroparka snage 184 MW u Glamoču, ukupne vrijednosti oko 250 milijuna eura. To je rezultat dugogodišnjeg rada i vizije koja traje više od desetljeća.

U Hrvatskoj se posebno profilirao u turizmu i nautici. Vlasnik je i predsjednik Uprave tvrtke Laguna Trade, koja upravlja marinama Frapa u Rogoznici i Dubrovniku. Rogoznička marina više je puta proglašavana najboljom na Jadranu.

Osim toga, Pašalić gradi luksuzni resort u Rogoznici na velikom zemljištu – projekt vrijedan oko 300 milijuna eura, s više od 1.100 ležajeva i mogućnošću otvaranja stotina radnih mjesta. Projekt je ujedno proglašen strateškim projektom Republike Hrvatske.

Njegovi projekti nisu samo poslovni pothvati, nego i ekonomski i društveni doprinos. Primjerice, u nautici je pokrenuo prvu hrvatsku liniju za mega-jahte “Delfin”, a lansirao je i 37-metarsku jahtu “Domenika”, čiji su dizajn i gradnja nastali na njegovu inicijativu. Cijena te jahte doseže i do 15 milijuna eura u međunarodnim nautičkim krugovima.

Za takav kontinuirani rad i širinu utjecaja Pašalić je tijekom godina zaslužio niz prestižnih nagrada i priznanja, među kojima su nagrada za životno djelo, Zlatna lenta i titula “Stvaratelj stoljeća” – priznanja koja su mu dodijeljena na temelju ocjena poduzetnika iz regije za izniman doprinos razvoju gospodarstva i poduzetništva.