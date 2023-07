VELIKO NEZADOVOLJSTVO I STRAH NA SPLITSKOJ KOPILICI Instruktori autoškola su bijesni! Kažu da novi poligon ima stotine mana: "Jako je opasan. Tko će biti odgovoran kada se dogodi tragedija?"

Važne novosti oko uređenja okolice Poljuda prošli tjedan je otkrio splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

"Kao što smo najavili na skupštini Hajduka krećemo s uređenjem prostora oko Poljuda.

"Otvara se cijeli plato za javno parkiralište"

Prvi korak je selidba autoškola na Kopilicu (do kraja tjedna) čime se otvara cijeli plato za javno parkiralište kojim će upravljati Split Parking kako ne bi postalo omiljena lokacija rent a car vozila. Stanari Spinuta će moći uzeti jeftinu pretplatu i skratiti si muke s traženjem parkinga u kvartu.

Parking se neće moći koristiti isključivo na dan utakmice kada će isti koristiti Hajduk za potrebe organizacije utakmice", kazao je Ivošević.

"To su mladi vozači i ovo je vrlo ozbiljan problem"

No, ova odluka je razbjesnila brojne instruktore autoškola. Naime, oni nisu zadovoljni novim poligonom na Kopilici. Smatraju da im je učinjena velika šteta i pozivaju odgovorne na razum. Danas su se u znaku protesta mnogi instruktori splitskih autoškola skupili ispred poligona te su izrazili svoje nezadovoljstvo.

Mario Bašić, predsjednik Udruge instruktora Splitsko-dalmatinske županije kaže da će se na poligonu stvarati velike gužve te da će kandidati potpuno nespremni izlaziti na prometnicu.

"Izražavamo svoje nezadovoljstvo i zbog toga smo se okupili na ovom mjestu na Kopilici. Naime, prve sate vožnje više ne možemo odrađivati na lokalitetu oko poljudskog stadiona u Splitu. To su mladi vozači i ovo je vrlo ozbiljan problem. Zamislite kad u jednom trenutku na poligon izađe 80 vozila B kategorije, 20 vozila C kategorije i 50-ak vozila motocikala i mopeda. Ovdje nemamo prostora, stvarat će se velike gužve, a mi nemamo uvjete, moramo odraditi svoj posao, nemam izbora... Jednostavno, ovdje će to biti teški metež i nered", upozorava vidno uzrujani predsjednik Udruge instruktora Splitsko-dalmatinske županije.

Osim toga, tvrdi da je krovište tik u poligon oštećeno, a 'osmice' na stazi za autoškolu su opasne za kandidate koji polažu na motociklu.

"Krovište tik uz poligon je oštećeno, napravljeno je od azbesta i svaki čas može pasti nekome na glavu. Pogledajte ovu 'osmicu' na poligonu; neposrednoj blizini se nalazi zid i mladi vozač može udariti u taj zid i tada će se dogoditi nesreća. Tko će tada biti odgovoran?", pita se Bašić.

"Ovdje nema prostora, a oko Poljuda smo imali sve uvjete"

Također, vrlo nezadovoljan i zabrinut je i Mario Ćićerić, instruktor u jednoj splitskoj autoškoli.

"Tu polažu maloljetnici. Mi maloljetnika moramo pustiti da samostalno odradi sve ove vježbe na poligonu za motocikl. No, ovaj poligon je jako opasan, tko će biti odgovoran ako se kandidatu nešto dogodi, ako se dogodi nesreća ili tragedija? Osim toga, gdje ćemo mi voziti kandidata koji prvi put izlazi na cestu? Ovdje nema prostora, a oko Poljuda smo imali sve uvjete. Kad izađete iz ovog poligona, kandidatu svi živi trube i odmah bude nervoza. Ovo je za nas užas i katastrofa", žali se Dalmaciji Danas Mario Ćićerić.

"Sprječavamo sudare na dnevnoj bazi"

Slično razmišlja i Miroslav Pandža, instruktor iz Srednje tehničke prometne škole Split. Veli nam da svaki dan spriječi barem jedan sudar na prometnici. Smatra da će sada biti još gore, a sve zbog lošeg i neadekvatnog splitskog poligona na Kopilici.

"Imamo veliki problem jer naši učenici polažu vozački ispit na kamionu (teretnom vozilu). Gledajte, sada ćemo morati odmah prvi sat ići s njima na cestu. To je jako opasno, ta djeca su jako opasna na cesti, sprječavamo sudare na dnevnoj bazi, a što će tek biti sada? Ne znam kako će ovo proći, ali u velikom smo problemu! Katastrofa", zaključio je za Dalmaciju Danas Miroslav Pandža, instruktor iz Srednje tehničke prometne škole Split.

Kako trenutno izgleda novi poligon za autoškole na splitskoj Kopilici, pogledajte u nastavku.

