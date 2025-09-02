Veliko nevrijeme zahvatilo dio Hrvatske: "Oko 250 ljudi radi da se stanje normalizira"

Snažno nevrijeme jutros je pogodilo Istru. Najgore je bilo u Novigradu i Umagu, gdje su ulice ostale pod vodom.

U razdoblju od samo jednog sata, između šest i sedam ujutro, palo je oko sto milimetara kiše po četvornom metru, uz oko dvije tisuće udara munja. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma i garaža, a mještani kažu da takvo nevrijeme nisu vidjeli više od četiri desetljeća.

"Situacija je puno povoljnija nego što je bila. Pozvali smo u pomoć ekipu iz Poreča, Rovinja, Pule i Buzeta, oni su tu na terenu. Osamdeset i pet vatrogasaca s 32 vozila, veliki broj komunalnih poduzeća, gradskih servisa je na terenu. Sve snage su na terenu. Od 250 do 300 ljudi doprinosi da se stanje normalizira, da se otvori cesta Novigrad – Umag i Buje – Novigrad", rekao je Dino Kozlevac za Dnevnik.hr. , zapovjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije.