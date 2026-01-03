VELIKO FINALE NA PROKURATIVAMA: Dalmatino večeras pjeva na zatvaranju adventa!

Došao je red na zadnji čin ovogodišnje blagdanske priče u srcu Splita. Večeras, u subotu, 3. siječnja, Prokurative će ugostiti grupu Dalmatino, a koncert je dobio i posebnu težinu. Naime, zbog otkazivanja sutrašnjeg programa, nastup Ive Jagnjića i Zdravka Sunare službeno postaje veliko finale i zadnji koncert sezone na ovoj lokaciji.

Splićani i njihovi gosti tjednima su s nestrpljenjem iščekivali ovaj datum, a kako se radi o zadnjoj prilici za veliki zajednički izlazak na trgu, očekuje se da će Prokurative biti ispunjene do posljednjeg mjesta. Od "Dajem ti rič" do "Dvi sestre Dalmatinke", repertoar koji spaja sve generacije večeras će odjekivati gradom kao najbolji mogući pozdrav s ovogodišnjim programom.

Sve je spremno za spektakl u srcu grada, a organizatori su objavili ključne informacije za posjetitelje:

Vrata se otvaraju: od 19:00 sati

od 19:00 sati Početak koncerta: u 21:00 sat

u 21:00 sat Ulaznice: dostupne online putem Adriaticket

Nemojte propustiti zadnju priliku za vrhunsku zabavu pod zvijezdama – vidimo se večeras na velikom zatvaranju uz Dalmatino!