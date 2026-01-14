Veliko finale 'Ljubav je na selu'! Robert priznao osjećaje Sanji, a zbog Ksenijine i Josipove iskrene ljubavi mnogi su zaplakali!

Prvi su na vrući kauč kod Anite Martinović sjeli Robert te Sanja, Ankica, Riva i Suzana. Farmerova rezerviranost i neodlučnost u videu nasmijala je i iznenadila okupljene. Robi je odmah potvrdio kako Ankica i on nisu u vezi i da mu samo treba vremena, a Ankica je svima još jednom dala do znanja koliko se trudila: „Njemu treba mama, a ne žena!“

A inače povučeni Robert iskoristio je priliku pa se obratio Sanji i priznao joj da je pogriješio što nije nju poveo na romantično putovanje.

„Bio je krivi odabir i želio bih se ispričati. Osjećam nešto prema tebi i htio bih ti dati dar“, hrabro je poručio Robi i poklonio joj ogrlicu, uvjeren da u budućnosti imaju šanse biti skupa.

„Ta ogrlica je kupljena meni. Samo što sam ja rekla da je neću uzeti pa ju je dao Sanji“, Ankica je komentirala.

„Čekaj, moram razmisliti!“ u šoku je bila Sanja, a njezin je zbunjeni izraz lica rekao sve. Naposljetku, prihvatila je dar sa smiješkom: „Opraštam ti. Uvijek ima šanse!“

„On se boji dodirnuti ženu, kamoli je poljubiti!“, poručila je Ankica za kraj, ne žaleći ni za čim.

Na red su stigli Josip Đ. i njegove četiri dame. Nitko nije ostao imun na romantične trenutke Ksenije i farmera, a suzu je pustila čak i Anita Martinović.

„Prelijepo, svatko tko je empatičan nije mogao ostati ravnodušan. Baš su se vidjele iskrene emocije. To je nešto najljepše što se desilo u ovom projektu – iskrena ljubav“, poručila je i Danka, koja je sudjelovanjem u showu stekla prijatelje za cijeli život.

„Ne znam kako se to dogodilo. Mislim da smo i on i ja već odustali od ljubavi, da smo vjerovali da se taj osjećaj više ne može dogoditi“, opisala je Ksenija kako se osjećala prije samo nekoliko mjeseci, dok nije upoznala Josipa. Sad se sve promijenilo, a svoju vezu nastavljaju graditi skupa, zaljubljeni i sretni.

Tu je i šibenski šarmer Josip E. i njegove Slađa, Iris, Dottie i Jelica, a sve je iznenadio trenutak na romantičnom putovanju na brodu kad je Dottie Josipu na ruku stavila prsten.

Priznao je, također, da mu se na prvu najviše svidjela Jelica, no kad mu je kazala kako među njima neće biti neke dublje konekcije, odustao je. Dottie i on zasad ostaju samo odlični prijatelji.

Najmlađi farmer Dejan i njegove djevojke bili su idući, a osim dobre zabave, video ih je podsjetio i na neke razmirice koje su imali dok su boravili na imanju. Cure su smatrale da se nije baš predstavio u najboljem svjetlu.

„Nismo kliknuli, nisam s nijednom kliknuo“, kazao je Dejan i poručio da bi neke odluke sada možda promijenio, „Valentina je dobra, opuštena, savršena je... Jako mi je draga djevojka, ponekad se čujemo, imamo to prijateljstvo i žao mi je što ona nije išla sa mnom na putovanje.“

Na kraju zajedničkog druženja voditeljica Anita Martinović i svi kandidati nazdravili su ljubavi, prijateljstvima i svemu što im je donijela ova 18. sezona 'Ljubav je na selu'.