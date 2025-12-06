Veliko finale Bradate aukcije: Bez brade je danas ostao trenutni splitski gradonačelnik, ali i jedan bivši

Danas je u 11 sati započelo veliko finale „Bradate aukcije“, humanitarne akcije koja je i ove godine okupila velik broj sudionika, volontera i građana željnih pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Nakon iznimnog truda koji su organizatori i volonteri uložili tijekom proteklih tjedana, završni dan donio je vrhunac programa, emocija i dobrih djela.

U prostoru BackBara Plana B organiziran je cjelodnevni program koji je uključivao humanitarno brijanje, druženje i razne popratne sadržaje. Tradicionalni početak obilježila je „Bradata vožnja s mudima“, defile vozača koji je i ovog puta privukao veliku pažnju i uz žamor motora simbolično otvorio finale akcije.

Prvi koji su zauzeli brijačke stolice bili su splitski maturanti, nastavljajući tako lijepu tradiciju sudjelovanja mladih u ovoj hvalevrijednoj priči. Atmosfera je dodatno oživjela kada su brade odlučila obrijati i dva splitska gradonačelnika – sadašnji Tomislav Šuta i bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Video na kojem bez brade ostaje Tomislav Šuta pogledajte OVDJE.

Uz puno smijeha, dobre energije i humanitarnog duha, finale Bradate aukcije još je jednom pokazalo koliko Split može biti ujedinjen kada je u pitanju pomoć zajednici.