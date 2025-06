Veliko europsko priznanje za projekt o islamskoj baštini: sudjelovao i splitski Filozofski fakultet

Inovativni međunarodni projekt IS-LE: Islamic Legacy – Narratives East, West, South, North of the Mediterranean dobitnik je Europske nagrade za kulturnu baštinu – Europa Nostra 2025. u kategoriji istraživačkih projekata. Riječ je o najvažnijem europskom priznanju u području očuvanja i promicanja kulturne baštine, koje dodjeljuje Europska komisija.

Projekt je okupio više od 80 institucija iz 40 zemalja te donio nova tumačenja islamske baštine u europskom i mediteranskom kontekstu, prelazeći uobičajene nacionalne i kulturološke okvire.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Među ključnim partnerima bio je i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, a istaknutu ulogu u vodstvu i znanstvenoj realizaciji imala je izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić. Kao voditeljica jedne od triju glavnih tematskih skupina te hrvatska predstavnica u upravnom odboru projekta, aktivno je sudjelovala u oblikovanju teorijskog, metodološkog i organizacijskog okvira istraživanja.

– Projektne skupine nisu slijedile uobičajene nacionalne podjele, već su istraživale isprepletene povijesti i kulturološke granice – istaknula je prof. Čapeta Rakić. Skupina kojom je upravljala bavila se analizom vizualnih i kulturnih reprezentacija granica između kršćanskog i muslimanskog svijeta.

U suradnji s prof. Giuseppeom Capriottijem sa Sveučilišta u Macerati, organizirala je međunarodni znanstveni skup u Splitu te uredila monografiju Images in the Borderlands: The Mediterranean between Christian and Muslim Worlds in the Early Modern Period, objavljenu kod uglednog belgijskog izdavača Brepols.

Suradnja se nastavila i s riječkim Centrom za ikonografske studije, gdje je u partnerstvu s prof. dr. sc. Marinom Viceljom Matijašić organizirala još jedan znanstveni skup te uređivala tematski broj časopisa IKON, posvećen pojmu “drugosti” u likovnim umjetnostima.

Kao izravan rezultat znanstvenog rada u sklopu projekta IS-LE, Čapeta Rakić upravo je dovršila autorsku monografiju Između pobožnosti i politike: Ikonografija Ružarija prije i poslije Bitke kod Lepanta u venecijanskom kontekstu, u kojoj analizira kompleksne odnose vizualne kulture, religije i političke propagande u ranonovovjekovnom Mediteranu.

– Prije IS-LE-a, istraživanja islamske baštine bila su uglavnom ograničena na pojedinačne regije – poput Iberijskog poluotoka, sjeverne Afrike, Grčke ili Balkana. IS-LE je ponudio novi, transnacionalni i multidisciplinarni model koji je povezao povijest, umjetnost, književnost, antropologiju i digitalne humanističke znanosti – zaključila je.