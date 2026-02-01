Veliki znanstveni napredak: Trostruka terapija u potpunosti uklanja tumore raka gušterače kod miševa

Španjolski biomolekularni kemičar Mariano Barbacid i njegov tim u Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas objavili su rezultate studije koja predstavljaju važan iskorak u istraživanju raka gušterače — jednog od najagresivnijih i najtežih za liječenje malignih tumora.

Prekretnica u laboratoriju

U studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), španjolski istraživači primijenili su kombinaciju triju lijekova — pristup nazvan trostruka terapija — koji je kod laboratorijskih miševa izazvao potpunu regresiju tumora duktalnog adenokarcinoma gušterače, najčešćeg oblika ove bolesti. Tumori su nestali bez ponovne pojave, a životinje nisu pokazale značajne štetne nuspojave tijekom praćenja.

Ovaj uspjeh je posebno važan jer rak gušterače često razvija otpornost na standardne tretmane usmjerenjem samo jednog cilja u tumoru. Trostruka terapija djeluje na više molekularnih putova istovremeno, čime se smanjuje mogućnost da se stanice raka prilagode i izbjegnu učinak lijekova.

Kako funkcionira terapija

Prema izvještajima, terapija uključuje kombinaciju lijeka koji inhibira KRAS — gen koji je mutiran u više od 90 % slučajeva raka gušterače i smatra se ključnim pokretačem rasta tumora — te drugih sredstava koja pridonose razgradnji zaštitnog tumorskog okruženja i sprječavanju signalnih puteva rasta. U tri životinjska modela takva strategija rezultirala je potpunim povlačenjem tumora.

Važnost rezultata i ograničenja

Iako su ovi rezultati iznimno obećavajući, znanstvenici naglašavaju da trenutno nije moguće odmah provoditi klinička ispitivanja na ljudima. Potrebno je dodatno istraživanje i optimizacija terapije prije nego što se može testirati u kliničkoj praksi.

Autori studije ističu da ovi nalazi otvaraju put za razvoj novih kombiniranih terapija koje bi u budućnosti mogle poboljšati stopu preživljavanja pacijenata oboljelih od raka gušterače, ali je za to potrebno više vremena i resursa.

Kontekst rak gušterače

Rak gušterače ubraja se među najnepogodnije tumore za liječenje zbog činjenice da se često otkriva tek u uznapredovalom stadiju, te je petogodišnja stopa preživljavanja vrlo niska. Iz tog razloga svaki značajan znanstveni napredak privlači veliku pozornost i pruža novu nadu istraživačima i pacijentima diljem svijeta.

Iako ova trostruka terapija još nije spremna za uporabu u kliničkoj medicini, stručnjaci kažu da predstavlja važan korak prema novim strategijama liječenja najagresivnijih oblika raka.