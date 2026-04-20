Veliki zaokret Splitskog festivala: Novi termin, novi koncept i autorski program na Prokurativama. Donosimo sve detalje

Splitski festival 2026. bit će održan od 4. do 6. rujna na Prokurativama, a novo izdanje donosi promjenu koncepta, novi termin i naglašen autorski program. Na konferenciji za medije u Hrvatskom domu Split predstavljeni su smjer daljnjeg razvoja festivala, programski okvir i organizacijski model prema kojem festival napušta natjecateljski format te se razvija kao cjeloviti glazbeno-scenski događaj kroz tri tematski oblikovane večeri.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je da je odluka o povjeravanju organizacije Hrvatskom domu Split donesena nakon promišljanja o budućnosti festivala i njegovu mjestu u gradskom kulturnom kalendaru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Prošle godine smo razmišljali kako i na koji način pristupiti organizaciji Splitskog festivala. Zaključak je bio da sve ide prema ustanovi Hrvatski dom i da povjerenje damo njima. Cilj nam je, s obzirom na cijelu godinu, ušli smo ove godine u podsezonu, a to je početak rujna kada će biti festival. Stalo nam je do tradicije i suvremenijeg pristupa, drugačiji su pristupi prema publici. Cilj nam je zadržati tradiciju, našem lokalnom stanovništvu pokazati da u podsezoni ima zanimljivih događanja, a osim toga moramo vrednovati i Melodije Jadrana, da i oni imaju svoje mjesto, a Splitski festival svoje mjesto. Uvjeren sam da će naši sugrađani biti jako zadovoljni", kazao je Šuta. Dodao je i kako se festival pomiče na početak rujna kako bi dobio jasniju poziciju u kalendaru kulturnih događanja, veću vidljivost i snažniju programsku usmjerenost, ističući da u vremenu digitalnih platformi i kontinuirane komunikacije između izvođača i publike festivalsko natjecanje gubi nekadašnju funkciju.

Festival kao kulturna razglednica grada

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić naglasila je važnost promjene termina i novog modela festivala za turistički i kulturni identitet grada.

"Ovo je novi model našeg Splitskog festivala, a svi znamo da je prerastao glazbeno događanje. Činjenica je da šaljemo prekrasnu razglednicu ne samo u Split nego u cijeli svijet. Naši festivali spajaju ljude, pišu priče i stvaraju legende. Pomičemo ovaj put festival u rujan, a mi smo sigurni da je festival živo tkivo, mijenja se, ali ne gubi na kvaliteti. Pozivam sve prisutne da pozovete građane te da uživaju u našoj tradiciji, da ovaj festival bude mjesto gdje se kultura stvara i da ove pjesme možemo pjevušiti cijelu godinu", naglasila je Vukšić.

Prema njezinim riječima, pomicanje festivala u rujan pridonosi jačanju posezone, produžuje boravak gostiju i privlači publiku koja traži kvalitetan kulturni sadržaj, potvrđujući Split kao destinaciju koja nudi autentična i cjelovita iskustva i izvan vrhunca ljetne sezone.

Ravnateljica Hrvatskog doma Split Vanesa Kleva istaknula je da preuzimanje organizacije festivala s takvom tradicijom nosi veliku odgovornost, ali i potrebu za jasnim suvremenim konceptom koji odgovara današnjem glazbenom kontekstu i navikama publike.

"Osjećamo veliku odgovornost za ovu zadaću koju smo dobili. Splitski festival je nešto što je utkano u kolektivnu memoriju našega grada. Nismo htjeli otići previše u suvremenost, a cijelim programom prilagođavamo se maksimalno našoj publici. Imamo i scenske detalje. Nismo zaboravili ni autore koji su desetljećima bili identitet ovog festivala", kazala je Kleva.

Naglasila je i da festival desetljećima predstavlja jedno od ključnih mjesta susreta glazbe i riječi, a novi je programski koncept oblikovan kroz tri tematski zaokružene večeri. Kako je poručila, cilj je pokazati da baština Splitskog festivala nije samo arhiva, nego i snažan poticaj za nove umjetničke izraze.

"Kroz ove tri večeri želimo pokazati kako baština Splitskog festivala nije samo arhiva, nego golema inspiracija i materijal za novi umjetnički izričaj i stvaranje. Ponosno čuvamo svoju prošlost, ali je istovremeno otvaramo novim izvođačima, novim interpretacijama i publici koja te pjesme tek otkriva. Upravo u tom susretu onih koji su uz ovu glazbu odrastali i onih koji joj danas daju novo značenje vidimo budućnost festivala", istaknula je Kleva.

Tri večeri, tri autorska i izvedbena smjera

Prva večer bit će posvećena Zdenku Runjiću, autoru koji je obilježio identitet Splitskog festivala. Njegove skladbe bit će izvedene u suvremenim aranžmanima uz Jazz orkestar HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera, čime će se poznati repertoar interpretirati kroz novi produkcijski i izvedbeni kontekst.

Runjić je u pratećim festivalskim materijalima predstavljen kao jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja i producenata zabavne glazbe, autor više od 700 skladbi i dugogodišnji umjetnički ravnatelj Splitskog festivala, čije stvaralaštvo i danas živi kroz nove interpretacije.

Druga večer donosi praizvedbu dalmatinskog jukebox mjuzikla "Galeb i ja". Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, a mjuzikl se temelji na pjesmama čije su stihove napisali Tomislav Zuppa, Jakša Fiamengo i Momčilo Popadić. Riječ je o produkcijskom iskoraku kojim festival prvi put ulazi u prostor kazališne forme, gdje pjesme postaju dio scenskog narativa i dobivaju novu interpretacijsku dimenziju.

U festivalskim materijalima Zuppa, Fiamengo i Popadić predstavljeni su kao autori koji su snažno obilježili dalmatinski i hrvatski glazbeni prostor, a njihovi stihovi i danas žive kroz interpretacije brojnih izvođača.

Treća večer donosi koncert "La Voce" talijanske umjetnice Anne Oxe, čime se festival dodatno otvara prema europskom glazbenom prostoru. Dvostruka pobjednica Sanrema, poznata po snažnoj vokalnoj ekspresiji i dugoj međunarodnoj karijeri, prema najavi organizatora predstavlja jasan međunarodni iskorak festivala.

Napuštanje natjecateljskog modela

Zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić istaknula je kako je pomicanje festivala u rujan važno i iz perspektive grada i iz perspektive razvoja programa, dodajući da je odluka o napuštanju natjecateljskog modela pozitivan iskorak.

"Pomicanje termina u rujan bitno je naglasiti koliko duboko zalazimo u sezonu i koliko nam je taj dio bitan. Hrvatski dom se dokazao po pitanju redovnog programa i po svemu što radi, da itekako zna i može organizirati velike projekte, i ovim putem bih željela čestitati ravnateljici Vanesi Klevi i Hrvatskom domu Split. Svi smo svjesni da je natjecateljski model napustio svijet festivala i mislim da je to izuzetno pozitivno. Mislim da natjecateljski model više ne donosi ono najbolje što može donijeti i veselimo se", kazala je Dorčić.

Ovogodišnje izdanje zaokruženo je sloganom "kroz sunce i kroz lad", kojim organizatori prizivaju snažnu emocionalnu i glazbenu memoriju festivala, ali i jasno označavaju njegov novi smjer. Kako je poručeno, Splitski festival time se potvrđuje kao suvremen i relevantan kulturni događaj s jasnom autorskom i produkcijskom ambicijom.

Ulaznice za Splitski festival 2026. uskoro će biti puštene u prodaju te dostupne putem službene mrežne stranice Hrvatskog doma Split i na blagajni Hrvatskog doma. Od ove godine, prvi put, u ograničenom broju bit će dostupne i festivalske ulaznice za sve tri večeri.