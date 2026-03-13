Veliki uspjeh Splićanke: Plasirala se na na Olimpijske igre mladih

Splitska pitbullovka Ema Anđela Žaja (16, Pit Bull Gym) zaustavljena je u kategoriji do 48 kg korak do medalje na Svjetskom kupu mlađih seniora u Bangkoku - u četvrtfinalu je jednoglasnom odlukom izgubila meča od Iasmine Georgiane Moraru (Rumunjska).

Trener i otac Marko Žaja s Emom opravdano može biti nezadovoljan kriterijem sudaca - prvu rundu u kojoj je Ema bila u prednosti bodovali su sa 3:2 u korist Rumunjke, a u drugoj je ringovni sudac pokazao javnu opomenu našoj predstavnici, premda je Rumunjka forsirala nečistu borbu s učestalim naletima glavom.

Ema je pritom meč dočekala s povišenom temperaturom koja ju je iscrpila, jer je morala uzimati antibiotike nakon ugriza suparnice iz Maroka u prethodnom meču.

Glavni cilj je postignut - Ema Anđela Žaja s dvije pobjede i izborenim plasmanom među osam najboljih u Bangkoku, osigurala je plasman na Olimpijske igre mladih u Dakru (Senegal) najesen 2026. godine!

Bravo i čestitke Emi i Marku Žaji na velikom uspjehu i silnom trudu koji su uložili za uspjeh u Bangoku - dvije vrijedne pobjede protiv domaće predstavnice Tajlanda i predstavnice Maroka.

Bravo, osigurali su mjesto za hrvatski boks na Olimpijskim igrama mladih do 19 godina u Dakru!