Veliki udarac za Dalića. Zvijezda otpada za iduću utakmicu Vatrenih?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju čekaju dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Prvo idemo u goste kod Farskih Otoka 5. rujna, a 8. rujna na Maksimir stiže Crna Gora, uz prijenos na Novoj TV i gol.hr-u.

Izbornik Zlatko Dalić našao se u problemima uoči dviju bitnih utakmica. Naime, Joško Gvardiol upitan je za igranje zbog problema s ozljedom, a da ga možda neće biti, govori i činjenica da je Dalić naknadno pozvao Bornu Sosu, koji će biti prvi bek u nedostatku igrača Manchester Cityja, piše GOL.hr.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Točno stanje Joška Gvardiola trebalo bit biti poznato u ponedjeljak, kada se reprezentacija okuplja.

Popis Zlatka Dalića:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Josip Juranović, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Borna Sosa

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović