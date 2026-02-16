Veliki tekstilni div zatvara brojne podružnica, trgovine imaju i diljem Hrvatske

Europska modna industrija suočava se s novim izazovima, a njemački tekstilni diskont KiK najavio je zatvaranje 50 poslovnica u prvom tromjesečju 2026. godine. Od toga će 25 trgovina biti zatvoreno u Njemačkoj. Tvrtka je ovu informaciju potvrdila za njemački javni servis Westdeutscher Rundfunk (WDR) i stručni list Lebensmittel Zeitung, prenosi Fenix.

Prema navodima kompanije, zatvaraju se gospodarski slabe lokacije. Istodobno se planira otvaranje devet novih poslovnica, među kojima je jedna u Njemačkoj.

KiK trenutačno upravlja s više od 4.200 poslovnica u 14 europskih zemalja, od čega se više od 2.300 nalazi u Njemačkoj. Sjedište tvrtke je u Bönen-u, u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. KiK je podružnica maloprodajnog koncerna Tengelmann-Gruppe, a naziv KiK dolazi od slogana „Kunde ist König“ („Kupac je kralj“).

Još prošle godine tvrtka je najavila preispitivanje poslovne strukture i zatvaranje nerentabilnih lokacija, no tada nije precizirano koliko bi poslovnica moglo biti pogođeno. U međuvremenu su se spominjale i troznamenkaste brojke zatvaranja, no trenutačno najavljenih 50 poslovnica ostaje znatno ispod tih procjena. Ipak, iz tvrtke nisu isključili mogućnost daljnjih rezova.

Prema istraživanju lista Lebensmittel Zeitung, oko 400 KiK-ovih poslovnica diljem Europe smatra se problematičnima. U Njemačkoj navodno oko 170 trgovina posluje s gubitkom ili je na rubu negativnog poslovanja. Iz KiK-a nisu željeli potvrditi te brojke, ističući kako planiranje buduće strukture prodajne mreže još nije završeno.

U sklopu restrukturiranja planiraju se i prilagodbe radnog vremena. Prema navodima stručnog lista, u Njemačkoj bi, ovisno o regiji, do tri od četiri poslovnice mogle imati izmijenjeno radno vrijeme. U internim komunikacijskim kanalima zaposlenika spominje se kasnije otvaranje pojedinih trgovina, kao i mogućnost kraćeg radnog vremena navečer.