Veliki redovi za pokaz u Sukoišanskoj: Učenici i studenti pohrlili po besplatni kupon-e

Veliki redovi formirali su se u Sukoišanskoj ulici gdje građani od ranog jutra čekaju na prodajnim mjestima Prometa Split kako bi kupili mjesečne pokaze ili preuzeli besplatne kupon-e. Prema fotografijama s terena, kolona se proteže i nekoliko stotina metara.

Besplatni kuponi za rujan namijenjeni učenicima i redovnim studentima dostupni su od ponedjeljka, 1. rujna 2025. godine. Promet Split objavio je detaljne upute za postojeće i nove korisnike.

Studenti

Postojeći korisnici svoje kupone preuzimaju kao i do sada – putem online kanala ili na prodajnim mjestima, ali bez plaćanja.

Za nove korisnike, tj. one koji prvi put izrađuju personaliziranu kartu (plastičnu ili digitalnu), nužan je dolazak na prodajno mjesto. Potrebno je priložiti osobnu iskaznicu, fotografiju, potvrdu o statusu redovnog studenta (osim ako je ISSP baza ažurirana) te prijavu boravišta ako student nema prebivalište u Splitu.

Učenici

Za postojeće korisnike čiji su podaci ažurirani u e-Matici kuponi se dodjeljuju automatski, bez dodatnih zahtjeva. Oni će moći preuzeti kupon za rujan na isti način kao i do sada, samo bez plaćanja.

Ako profil i pravo na subvenciju nisu dodijeljeni automatski, roditelji ili učenici trebaju poslati zahtjev na adresu ucenici.studenti@promet-split.hr, uz navođenje imena, prezimena, OIB-a i relacije putovanja. U slučaju neažuriranih podataka, potrebna je potvrda o statusu učenika u PDF formatu.

Novi korisnici moraju osobno doći u Promet radi prve izrade personalizirane karte, a za to je potrebna osobna iskaznica (ili roditeljska, ako dijete nema svoju), OIB i fotografija.

Posebne kategorije i prijelazno razdoblje

Učenici srednjih škola iz prigradskih naselja (Kamena, Stobreča, Žrnovnice, Srinjina, Donjeg i Gornjeg Sitnog te Slatina) koji ostvaruju pravo na subvenciju od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja bit će o detaljima obaviješteni naknadno.

Do 19. rujna 2025. omogućeno je korištenje javnog prijevoza i bez preuzetog kupona, i to temeljem kupona za kolovoz, identifikacijskog dokumenta ili personalizirane karte bez važećeg kupona.

Online preuzimanje kupona

Kako bi se izbjegle gužve, Promet Split preporučuje korištenje online kanala:

mobilna aplikacija (za digitalne karte),

web portal (za plastične personalizirane karte),

kartomati na više lokacija u gradu (HNK, Pazar, Općina, Trajektna luka, Firule).

Detaljne upute dostupne su na stranici https://moj.promet-split.hr/frequently-asked-questions.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Prometu na broj telefona 021/480-656 ili putem e-maila ucenici.studenti@promet-split.hr.