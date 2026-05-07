Dani kada je Hajduk postao simbol otpora: Na Visu prije 82 godinu obnovljen je klub koji je prkosio fašizmu

7.5.1944. - Obnovljen HŠK Hajduk

Na današnji dan 1944. godine, usred Drugog svjetskog rata i u jeku borbi koje su potresale Europu, na otoku Visu obnovljen je HŠK Hajduk. Taj događaj ostao je upisan kao jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti splitskog kluba, ali i hrvatskog sporta općenito.

Dok je Split bio pod okupacijom, a rat razarao grad i odnosio živote brojnih Splićana i sportaša, ideja o obnovi Hajduka postala je simbol otpora i slobode. Klub je još 1941. godine raspušten jer nije pristao nastupati pod talijanskim imenom „A.C. Spalato“, što je tadašnji fašistički režim zahtijevao.

U proljeće 1944. počela je tajna akcija izvlačenja hajdukovaca iz okupiranog Splita prema slobodnom teritoriju. Nogometaši, članovi uprave i suradnici kluba prolazili su kroz iznimno opasne rute preko Kozjaka i dalmatinskog zaleđa, skrivajući se od njemačkih patrola i Gestapa. Posebno mjesto u toj priči ostala je tajanstvena žena s crvenom maramom koja je igrače vodila iz Splita prema slobodnom teritoriju.

Na Vis su konačno stigli početkom svibnja 1944., a već 7. svibnja održana je povijesna obnoviteljska skupština Hajduka u viškom Narodnom domu. Datum nije slučajno odabran – riječ je o blagdanu svetog Duje, zaštitnika Splita.

Skupština je održana pred predstavnicima partizanskih jedinica i savezničkih vojnih misija, a obnovljeni klub ubrzo je postao mnogo više od nogometne momčadi. Hajduk je kroz ratne utakmice protiv savezničkih vojnih momčadi promovirao antifašistički otpor i pronosio ime Splita i Dalmacije diljem oslobođenih područja Europe i Mediterana.

Prvu utakmicu na Visu Hajduk je odigrao 13. svibnja 1944. protiv britanske momčadi Queen’s Regiment i slavio uvjerljivo 7:1.

Jedan od najvećih događaja ratnog razdoblja dogodio se 23. rujna 1944. u Bariju, kada je Hajduk pred oko 50 tisuća gledatelja igrao protiv reprezentacije britanske vojske sastavljene od profesionalnih nogometaša najvećih otočkih klubova. Utakmica je imala humanitarni karakter, a prijenos se emitirao putem radija vojnicima na bojišnici.

Kada je Split oslobođen krajem listopada 1944., vijest je hajdukovcima priopćena neposredno prije utakmice s reprezentacijom RAF-a. Emocije su bile ogromne, a nekoliko dana kasnije Hajduk se vratio u svoj grad gdje mu je priređen veličanstven doček.

Povjesničari i kroničari kluba ističu da upravo zbog tog ratnog puta, obnove na Visu i uloge koju je imao tijekom Drugog svjetskog rata, Hajduk nije postao samo nogometni klub nego simbol otpora, identiteta i slobodarskog duha Splita i Dalmacije.