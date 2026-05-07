Splićani predstavljaju Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u uličnom nogometu: Street Monstersi dobili službeni poziv za Utrecht

Nakon uspješno odrađene prošlogodišnje ISFA svjetske turneje, ekipa Street Monsters Croatia dobila je službeni poziv za nastup na drugom po redu ISFA Svjetskom prvenstvu u uličnom nogometu (3v3), koje će se održati od 2. do 6. rujna 2026. godine u nizozemskom Utrechtu.

Boje Hrvatske reprezentacije na ovom prestižnom natjecanju branit će Svetin Pavlov, Santino Jurišić, Ante Cvitanović i David Jurenić, koji su i službeno dobili pozivna pisma Međunarodne street football organizacije ISFA.

Na turniru sudjeluju poznata svjetska imena

Pred hrvatskom ekipom bit će iznimno jaka konkurencija jer na turnir dolaze predstavnici sa svih kontinenata, ali Street Monstersi poručuju da će dati sve od sebe kako bi Hrvatsku predstavili u najboljem mogućem svjetlu.

Među poznatim imenima koja će nastupiti na prvenstvu nalaze se Gui Marcondes, Jacob Corneliusen, Ahmed Rakaba, Jim Nelen i George Ntiamoah, što dodatno potvrđuje koliko je riječ o velikom i ozbiljnom natjecanju u svijetu uličnog nogometa.

Organizatori najavljuju pravi spektakl, a očekuje se dolazak nekih od najboljih svjetskih freestyle i street football igrača.

Veliko priznanje za hrvatski street football

Odlazak ekipe Street Monsters Croatia na Svjetsko prvenstvo predstavlja veliki uspjeh za hrvatski sport, ali i potvrdu da domaći timovi mogu ravnopravno konkurirati na svjetskoj razini u sve popularnijem formatu uličnog nogometa 3 na 3.

Street Monstersi posebno ističu zahvalnost svim dosadašnjim sponzorima i ljudima koji su prepoznali njihov projekt te ih podržali tijekom dosadašnjeg razvoja i nastupa na međunarodnoj sceni.

Hrvatska će tako početkom rujna ponovno imati svoje predstavnike na najvećoj svjetskoj street football pozornici.