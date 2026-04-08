Gigantski projekt u Dicmu i Trilju: 11 turbina proizvodit će struju za 60.000 kućanstava

Na prostoru općine Dicmo i grada Trilja planirana je vjetroelektrana Čemernica snage 80 MW. Kad se izgradi, proizvodit će električnu energiju za oko 60.000 kućanstava. Javna tribina u organizaciji investitora VSB Obnovljiva Energija Hrvatska d.o.o. okupila je tridesetak zainteresiranih mještana. U kvalitetnoj i argumentiranoj raspravi mještani su postavili niz pitanja o projektu, a u konačnici je istaknuto kako se nastavlja komunikacija između investitora i lokalne zajednice.

Posljednji su tjedni potvrdili nestabilnost i nepredvidljivost globalne energetske slike, zbog čega energetska neovisnost Hrvatske mora postati prioritet. VE Čemernica, s planiranih 11 turbina, predstavlja značajan korak u pozitivnom smjeru.

„Hrvatska ima sunce i vjetar, ali i dalje uvozimo velik dio energije. Obnovljivi izvori omogućuju nam da energiju proizvodimo sami – i to čistu, koja čuva okoliš. Često se postavlja pitanje zašto graditi veće projekte koji zauzimaju prostor, a ne samo krovne solarne panele. Hrvatskoj je potrebno i jedno i drugo. Male kućne elektrane su korisne, ali same ne mogu zadovoljiti potrebe cijele zemlje. Potreban je energetski miks kako bismo imali stabilnu opskrbu tijekom cijele godine“, na javnoj tribini je kazala Elizabeta Romac, voditeljica projekata u tvrtki VSB Obnovljiva Energija Hrvatska.

Investitor poručuje da razloga za zabrinutost nema, jer će se svi radovi provoditi u skladu sa strogo definiranim pravilima zaštite okoliša i sigurnosti lokalnog stanovništva. Na svim trafostanicama u sklopu elektrane postavit će se vodonepropusne zaštitne građevine (tzv. uljne kade) kako bi se spriječilo istjecanje ulja i zaštitile podzemne vode.

Prilikom izrade Studije utjecaja na okoliš provest će se dubinsko terensko istraživanje koje će obuhvatiti lokalnu floru I faunu (uključujući stoku I pčele) te vodotokove, speleološke I arheološke objekte. Istovremeno, projekt donosi i vrlo konkretne koristi za lokalno stanovništvo.

Procjenjuje se da bi vjetroelektrana godišnje u proračune obuhvaćenih općina i gradova mogla donijeti više od 300 tisuća eura, što otvara prostor za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, javne sadržaje i razvojne projekte. Uz to, investitor planira dodatno podupirati lokalnu zajednicu, dok se tijekom izgradnje i kasnijeg održavanja očekuje angažman lokalnih tvrtki i obrtnika.

Projekt VE Čemernica trenutačno je u fazi pripreme i prikupljanja podataka, uključujući mjerenja vjetra i izradu Studije utjecaja na okoliš. Nakon dovršetka studije, slijedi postupak javne rasprave i ishođenje potrebnih dozvola, nakon čega će se odlučivati o konačnom rasporedu turbina i početku gradnje.

VSB Obnovljiva Energija Hrvatska d.o.o. je hrvatska tvrtka specijalizirana za razvoj projekata obnovljivih izvora energije, članica međunarodne grupacije VSB Group. Ima iskustvo u planiranju i realizaciji vjetroelektrana, solarnih elektrana i drugih OIE projekata, s naglaskom na vrhunsku tehnologiju, poštivanje ekoloških standarda i dugoročne koristi za lokalne zajednice.