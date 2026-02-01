Veliki problemi za Dagura, reprezentaciju poharala viroza

Hrvatska rukometna reprezentacija uoči utakmice za brončanu medalju protiv Islanda suočava se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Nakon polufinalnog poraza od Njemačke, momčad je poharala viroza, a problema s ozljedom ima i David Mandić, zbog čega izbornik Dagur Sigurdsson ima dodatnih briga u pripremi za ključni dvoboj, prenosi Index.

Najviše je pogođen prvi vratar Dominik Kuzmanović, koji je nakon utakmice s Nijemcima dobio virozu. Cijelu je noć povraćao i osjećao se loše, otkrila je Nova TV. Subotu je uglavnom proveo odmarajući, no stanje mu se potkraj dana počelo popravljati. Osim njega, probavne probleme imali su i Filip Glavaš te tim menadžer Ivica Maraš.

Mandić upitan, ali se očekuje njegov nastup

Situacija s Davidom Mandićem također nije idealna. Krilni igrač je na samom početku polufinalne utakmice dobio snažan udarac u list. Pregledom je utvrđeno da nema rupture mišića, ali je zaradio veliki hematom. Zbog toga je propustio subotnji trening, no iz stožera se nadaju da će biti spreman za utakmicu.

Hrvatska će protiv Islanda igrati za svoju 11. medalju na velikim natjecanjima, a sedmu na europskim prvenstvima. Do sada je u utakmicama za broncu imala polovičan uspjeh, osvojivši je tri puta.