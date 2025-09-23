Problem u školama postaje sve veći, imat će ozbiljne posljedica

U koprivničkoj Osnovnoj školi Antun Nemčić Gostovinski muku su mučili da nađu učiteljice razredne nastave. Dvije za stalno, jednu na zamjenu, a tu zamjenu su tražili doslovno do zadnjeg trena.

"Još u petak prije početak same nastave smo zaposlili za ponedjeljak", rekao je ravnatelj Darko Sočev.

Ravnatelji moraju nastavnike matematike, fizike, kemije i informatike pokušati pronaći kako god mogu.

"Koristili smo i Facebook, školsku zbornicu. Tu nam se javilo par kolegica koje smo onda i zaposlili. Hrpa škola vam se snalazi tako, na taj način", napomenuo je Sočev.

I učitelji razredne nastave su postali problem. Pema podacima Zavoda za zapošljavanje, u osam mjeseci ove godine otvoreno je više od 6100 oglasa u kojima se traže nastavnici i učitelji. Najviše u Zagrebu, a onda u Istri, piše Dnevnik.