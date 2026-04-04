Veliki petak u Rogotinu: U dojmljivoj procesiji mjesto ponovno pokazalo snagu vjere i tradicije

Rogotin je i ove godine na Veliki petak bio ispunjen molitvom, tišinom i dubokom sabranošću. U petak navečer mjesnim je ulicama prošla tradicionalna procesija kojom su se vjernici prisjetili Isusove muke i smrti, a dojmljiv prizor još jednom je potvrdio koliko je ova pobožnost snažno ukorijenjena u životu mjesta.

Veliki petak u kršćanskoj je tradiciji jedan od najsvečanijih i najdublje proživljenih dana liturgijske godine. Obilježen je šutnjom, postom, molitvom i razmatranjem Kristove žrtve, a upravo je takvo ozračje vladalo i u Rogotinu, gdje se tradicionalni obredi iz godine u godinu čuvaju s posebnom pažnjom.

Procesija je održana kroz cijelo mjesto, a u njoj su sudjelovali brojni vjernici koji su u crkvu i na ulice Rogotina došli kako bi u zajedništvu obilježili ovaj sveti dan.

Poseban pečat rogotinske tradicije

Poseban pečat i ove su godine dali čuvari Gospodinova groba – Žudije, čija je uloga duboko povezana s lokalnom vjerskom i kulturnom baštinom. U dojmljivom ambijentu istaknula se i četvrtaljska skupina "Rogotinski čevrtaji", jedna od rijetkih takvih skupina u Hrvatskoj. Dječaci i mladići, odjeveni u svečane uniforme, disciplinirano su pratili procesiju.

U crkvi i na otvorenom vladala je sabranost, a cijeli je događaj protekao u ozračju poštovanja, mira i zajedništva.

Mir, tišina i zajedništvo obilježili su tako i ovogodišnji Veliki petak u Rogotinu. U vremenu kada se tradicija sve teže prenosi na mlađe naraštaje, ovakvi prizori pokazuju da u ovom neretvanskom mjestu vjera i običaji i dalje žive punim intenzitetom, okupljajući zajednicu oko jednog od najsnažnijih trenutaka crkvene godine.