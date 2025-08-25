Veliki kruzer MSC World Europa nasukan kod Ponze: 8.585 ljudi na brodu, nema opasnosti

Luksuzni kruzer MSC World Europa, koji može primiti do 9.000 ljudi, ostao je nasukan rano jutros uz obalu talijanskog otoka Ponza nakon što je prijavio gubitak pogonske snage. Na brodu se nalazi 8.585 ljudi, uključujući 6.496 putnika i 2.089 članova posade. Incident se dogodio dok je brod plovio na redovnoj liniji iz Genove za Napulj.

Prema priopćenju tvrtke MSC Cruises, problem je nastao zbog kvara na električnom motoru. Iako je brod izgubio sposobnost kretanja, sve službe na brodu ostaju u potpunosti operativne zahvaljujući generatorima, a sigurnost putnika i posade nije ugrožena. Situacija na brodu je mirna, a povoljne vremenske prilike dodatno olakšavaju situaciju.

Brza reakcija službi spašavanja

Talijanska obalna straža odmah je reagirala. Dva motorna čamca, CP 308 iz Ponze i CP 280 iz Napulja, poslana su na mjesto događaja kao mjera predostrožnosti. Predviđen je i nadlet helikoptera AW 139 Obalne straže.

Za pomoć brodu poslana su i dva remorkera iz luka Gioia Tauro i Napulj, s ciljem da se kruzer sigurno otegli do svoje sljedeće destinacije, luke Napulj.

Sekundarni centar za pomorsko spašavanje u Civitavecchiji neprestano prati razvoj događaja, održavajući izravan kontakt s brodom i koordinirajući sve aktivnosti spašavanja. Trenutačno se očekuje dolazak remorkera kako bi se počela akcija tegljenja.