‘Veliki kamioni svakodnevno blokiraju promet preko Trilja, noću prolaze i kompozicije vjetrenjača’

Čitatelj nam se javio iz triljskog područja tvrdeći da već danima svjedoči intenzivnom prometu teških vozila koja, prema njegovim riječima, često blokiraju cestu.

“Svaki dan kroz Trilj prođe četiri do šest velikih dampera koji se kreću prema graničnom prijelazu Kamensko. Cijeli most zauzmu kad prelaze, sve blokiraju”, opisuje čitatelj.

Dodaje kako ne zna odakle točno dolaze.

Uz dnevni promet dampera, tvrdi da se svake večeri, oko 22 sata, iz smjera Imotskog zaustavlja promet kako bi prošle velike kompozicije koje prevoze dijelove vjetroturbina.

“Vjetrenjače su, koliko vidim, turske, a teret prevoze strani prijevoznici, dok hrvatska vozila idu samo kao pratnja”, kaže čitatelj.

Prema njegovim riječima, tereti se kreću prema BiH, preko graničnog prijelaza Kamensko, a cijela situacija sve više opterećuje lokalni promet i brine stanovnike.