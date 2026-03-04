Veliki dvoboj na Rujevici. Ovo su sastavi Rijeke i Hajduka

Na stadionu Rujevica večeras od 20 sati igra se četvrtfinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Treneri su uoči početka objavili početne postave, a derbi u Kupu donosi i jasna pravila raspleta: igra se jedna utakmica, bez uzvrata, a ako nakon 90 minuta ne bude pobjednika, slijede produžeci (2x15) te, bude li potrebno, jedanaesterci.

Utakmicu je moguće pratiti u TV prijenosu na MAXSportu i HDTV.

Sastavi

Rijeka: Zlomislić – Majstorović, Radeljić, Devetak – Oreč, Dantas, Barco, Lasickas – Gojak, Fruk – Adu-Adjei

Hajduk: Silić – Hodak, Marešić, Raci, Melnjak – Guillamon, Pajaziti – Brajković, Pukštas, Rebić – Šego

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore