Veliki dijelovi Splita i dio Solina, Kaštela, Čiova i omiškog područja sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom srijede i četvrtka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

SRIJEDA, 23.7.

Mjesto: Split

Ulica: Vukovarska 169

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Solin

Ulica: Braće Radić parni: 8,10,12 neparni: 5,7,9,11

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Split

Ulica: Rendićeva 15,17,19, 21, 23, 25, 29

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Svetog Liberana

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00

Mjesto: Kaštel Sućurac

Ulica: ANTE STARČEVIĆA i BABIČIN PUT

Očekivano trajanje:

08:00 - 12:00

Mjesto: Suhi Potok

Ulica: uz magistralu

Očekivano trajanje:

06:30 - 08:00

Mjesto: Okrug Gornji

Ulica: RASTIĆI IV OD BROJA 5 DO 15

Napomena: U PERIODU OD 8:30 DO 13 DOĆI ĆE DO PREKIDA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA NAVEDENA MJESTA

ČETVRTAK, 24.7.

Mjesto: Split

Ulica: Drniška ulica 35

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Ulica Ivana Rendića 7,9,11 i 13 .

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Bregovita ul. 8A.

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Poljička cesta 20 A

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Kopilica 62

Očekivano trajanje:

16:00 - 19:00