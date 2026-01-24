Veliki aplauz za Brešana u Lori: Supetarsko kazalište igralo za plemeniti cilj

Sinoć je u prepunoj dvorani HV-a u Lori održana donatorska predstava amaterskog kazališta Bracera iz Supetra, koje je svojom izvedbom poznatog Brešanovog djela Svečana večera u pogrebnom poduzeću oduševilo publiku i nagrađeno velikim i dugotrajnim aplauzom.

Brojni ansambl kazališta iz Supetra još je jednom pokazao zašto ih publika uvijek rado gleda, a večer su dodatno obogatili gosti iznenađenja – članovi Limene glazbe Brassčuta - Pučišća, koji su se simbolično “pojavili na pogrebu” i zasvirali.

Članovi kazališta Bracera dolaze iz različitih životnih i profesionalnih profila – među njima su vatrogasci, frizeri, odvjetnici i mnogi drugi – no sinoć su na sceni bili pravi glumci, koji su još jednom pokazali veliko srce za potrebite. Njihovo prijateljstvo sa Županijskom udrugom slijepih i slabovidnih osoba traje dugi niz godina, a kako sami kažu, sretni su što mogu dolaziti, igrati predstave i pomagati.

Sve aktivnosti Lions klubova u ovoj godini usmjerene su na nabavku kombi vozila za Županijsku udrugu slijepih i slabovidnih osoba, koja ove godine slavi veliki 75. rođendan.

Donatorskoj predstavi nazočio je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji kontinuirano podupire rad Udruge, a članovi su istaknuli koliko im znači što se župan uvijek rado druži s njima i daje osobnu podršku, što im, kako kažu, znači više od svega.

U publici je bio i gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, koji je čestitao Udruzi veliki jubilej te najavio nove i kvalitetnije socijalne programe i konkretne mjere za potrebite, o kojima će javnost biti informirana već idućeg tjedna.

Iz Županijske udruge slijepih i slabovidnih osoba predstavi je prisustvovalo oko 150 članova i prijatelja Udruge, koji su se i ovom prilikom od srca nasmijali i uživali u večeri osmišljenoj upravo za njih – večeri koja je bila pravi primjer uključivosti, solidarnosti i zajedništva.

Cijeli događaj održan je u organizaciji Lions kluba Dioklecijan, koji s ponosom ističe temeljnu ulogu Lionsa – pomaganje slijepima i slabovidnima.