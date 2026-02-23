Velike razlike u uskrsnicama među gradovima: Neki će dobiti više nego što mislite

Mnogi gradovi i općine ove godine uoči blagdana Uskrsa umirovljenicima i ostalim kategorijama građana dijele jednokratnu novčanu pomoć, odnosno uskrsnice. Zasad je devet gradova i dvije općine najavilo uskrsnicu. Iznosi uskrsnica ove se godine kreću od 40 eura do 120 eura, ovisno o visini mirovine, piše portal Mirovina.hr.

Petrinja

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina, korisnici invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, koji nisu u radnom odnosu. Uskrsnicu će dobiti oni čija mirovina iznosi 350 eura mjesečno i to iznos od 50 eura koji će im biti isplaćen na tekuće račune.

Pula

Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije u Puli dobit će uskrsnicu od 80 eura. Grad Pula prošli tjedan je uputio u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Odluke o isplati uskrsnice i božićnice korisnicima prava na dodatnu pomoć korisnicima mirovine i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe. Uskrsnicu će primiti na tekući račun, a isplata je planirana do 30. travnja.

Rovinj

Umirovljenicima koji imaju mirovinu do 800 eura grad Rovinj će podijeliti uskrsnice, ali još uvijek nije poznat iznos. Isplatili su 75 eura za Božić umirovljenicima čija mirovina nije prelazila 550 eura, a cenzus su sada podignuli na 800 što znači da se krug korisnika širi, a potrebno se prijaviti.

Samobor

Grad Samobor je i ove godine osigurao sredstava za isplatu uskrsnica umirovljenicima, osobama s invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području grada, koji imaju mirovinska i ostala primanja do 400 eura.

Građanima s primanjima do 250 eura isplatit će se jednokratna naknada u iznosu od 85 eura. Zatim, korisnicima s primanjima od 250 do 325 eura isplatit će se uskrsnica u visini od 60 eura, dok će oni s primanjima od 325 do 400 eura, dobiti uskrsnicu od 45 eura.

Varaždin

Novčana pomoć u vidu uskrsnice bit će isplaćena varaždinskim umirovljenicima s ukupnim mirovinskim primanjima do 650 eura, korisnicima nacionalne naknade, korisnicima inkluzivnog dodatka te nezaposlenim osobama s invaliditetom. Ovisno o visini mirovine, uskrsnice će iznositi 60 ili 75 eura.

Velika Gorica

Uskrsnicu će dobiti umirovljenicima čija ukupna primanja nisu veća od 750 eura. Iznos uskrsnice za umirovljenike ovisi o visini mirovine. Osim njih, dobit će je i korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Najveći iznos uskrsnice od 120 eura, dobit će umirovljenici čija mirovina ne prelazi 270 eura, dok će oni s mirovinom između 270 i 390 eura primiti 65 eura. Umirovljenici s mirovinom u rasponu od 390 do 480 eura dobit će božićnicu od 50 eura, a oni čija mirovina iznosi od 480 do 750 eura primit će 40 eura. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe dobit će uskrsnicu od 120 eura.

Osim umirovljenika i korisnika nacionalne naknade, uskrsnica će se isplatiti i korisnicima inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine potpore te korisnicima osobne invalidnine kojima još nije izdano rješenje o inkluzivnom dodatku. Korisnicima osobne invalidnine i inkluzivnog dodatka prve azine isplatit će se 50 eura, a korisnicima druge i treće razine 40 eura.

Zagreb

Uskrsnicu od 100 eura dobit će i zagrebački umirovljenici s primanjima do 350 eura koji su ujedno i korisnici novčanih naknada Grada Zagreba. Isti iznos od Grada Zagreba dobili su i za Božić.

Zaprešić

Zaprešić će svim svojim umirovljenicima isplatiti uskrsnicu od 40 eura.

Županja

Županja je ove godine prva otvorila prijave za korisnike čija mirovina ne prelazi 600 eura, o čemu smo pisali ovdje. Uskrsnicu će dobiti i korisnici nacionalne naknade za starije osobe u iznosu od 70 eura, jednako koliko je ovaj grad dijelio i za Božić.

Općina Gornji Kneginec

Svi umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade i nezaposlene osobe koje imaju prebivalište u ovoj općini dobit će uskrsnicu od 40 eura. Isplata uskrsnica bit će u ožujku, a predviđaju da će je dobiti čak 1.300 korisnika.

Općina Kravarsko

Umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe općina Kravarsko ove godine dijeli uskrsnicu od 100 eura.