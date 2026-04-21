Velike promjene za vozače u Stobreču: Zbog arheoloških radova uvodi se posebna regulacija prometa u Ulici Put svetog Lovre, evo koliko će trajati

U sklopu jednog od najvećih komunalnih zahvata na području Splita i okolice – „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, u Stobreču započinje nova faza radova koja će značajno utjecati na promet.

Kako su izvijestili iz nadležnih službi, od srijede, 22. travnja 2026. godine, zbog izvođenja arheoloških iskopa u Ulici Put svetog Lovre uvodi se privremena regulacija prometa na toj dionici.

Promet uz semafore i privremenu signalizaciju

Zbog zahvata na terenu, promet će biti preusmjeren uz samu trasu izvođenja radova te će se odvijati naizmjenično, uz regulaciju semaforima i postavljenu privremenu prometnu signalizaciju.

Takav režim znači moguće zastoje i usporavanje prometa, osobito u frekventnijim dijelovima dana, pa se vozače poziva na dodatno strpljenje i oprez.

Izvođači radova i nadležni apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne znakove i upute na terenu kako bi se izbjegle gužve i osigurala sigurnost svih sudionika.

Radovi traju gotovo dva mjeseca

Prema planu, ova faza radova trajat će do 15. lipnja 2026. godine, što znači da će se vozači na izmijenjeni režim prometa morati prilagoditi kroz dulje razdoblje.

Riječ je o dijelu radova koji se provode u okviru Ugovora P1, a obuhvaćaju izgradnju spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe, kao i dogradnju podmorskog ispusta u Stobreču.

Projekt od strateške važnosti za Split i okolicu

Cjelokupni projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin procijenjen je na ukupno 321.282.030,49 eura, što ga čini jednim od najvrjednijih infrastrukturnih projekata na ovom području.

Njegova realizacija u velikoj se mjeri financira sredstvima Europske unije – čak 68,01 posto prihvatljivih troškova pokriva se bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda, dok se preostalih 31,29 posto financira iz nacionalnih izvora, uključujući sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Cilj – europski standardi i bolja kvaliteta života

Provedbom ovog projekta planira se ostvariti značajno unapređenje sustava odvodnje i vodoopskrbe, ali i ispunjenje europskih standarda u vodno-komunalnom sektoru.

Konkretno, projektom se ispunjavaju zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EE) te Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), uz povećanje pokrivenosti stanovništva vodoopskrbnom mrežom.

Zahvala građanima na strpljenju

Iz Vodovoda i kanalizacije Split zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja radova, naglašavajući da je riječ o zahvatima koji će dugoročno donijeti značajne koristi za kvalitetu života i zaštitu okoliša.