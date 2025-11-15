Velike promjene u dm-u: Evo o čemu se radi, poznato je i kada stupaju na snagu

Poznati drogerijski lanac dm počet će s mijenjanjem uvjeta korištenja, a korisnici dm računa koji se do 5. prosinca ne usprotive, automatski pristaju na nove odredbe. Zašto je to važno? Naime, dm uskoro počinje prodavati lijekove. Prema priopćenju tvrtke, krajem 2025. godine počinje suradnja s partnerskom internetskom ljekarnom, a putem stranice dm.de i dm aplikacije, kupci će moći naručivati lijekove koji se inače prodaju samo u ljekarnama – uključujući i one koji zahtijevaju savjetovanje ljekarnika, piše Ruhr24.de. Ako kupci naručuju putem svog dm računa, tvrtka time dobiva pristup osjetljivim zdravstvenim podacima, prenosi Fenix-magazin.

To znači da dm može vidjeti koje lijekove kupac naručuje, prikazati status narudžbe, račune i dokumente u dm računu, zatražiti telefonski broj za farmaceutsko savjetovanje, omogućiti spremanje tog broja unutar korisničkog profila. Ako kupci ne žele dijeliti svoje podatke o lijekovima s dm-om, mogu naručivati kao gosti direktno kod partnerske ljekarne, bez povezivanja s dm računom.

Kupci koji žele zadržati dm račun, mogu jednostavno izbjegavati korištenje ljekarničke opcije

Osim toga, trgovina uvodi i AI savjetovanje, dmKI, vlastiti AI servis, uskoro će nuditi savjete iz područja ljepote, prehrane, kućanstva i njege kućnih ljubimaca. Umjetna inteligencija bit će dostupna na dm web stranici i u aplikaciji, a novi uvjeti korištenja to službeno potvrđuju.

Pohranjivanje podataka o narudžbama lijekova od strane drogerijskog lanca izazvalo je zabrinutost – iako dm tvrdi da se ti podaci neće koristiti za personalizirano oglašavanje. Zdravstveni podaci spadaju među najosjetljivije osobne informacije, pa stručnjaci upozoravaju na potrebu opreza. Kupci koji žele zadržati dm račun, mogu jednostavno izbjegavati korištenje ljekarničke opcije, dok oni koji se žele u potpunosti usprotiviti promjenama moraju to učiniti do 5. prosinca, donosi Fenix magazin.