Velika želja Hajduka na izlaznim je vratima, želi napustiti klub, još stigne ostvariti transfer...

Kad u petak, 12. rujna, Goran Tomić bude izveo postavu Zeleno-Žutih u Koprivnici, najveća je enigma hoće li u njoj biti svi oni igrači koji su sada treneru na raspolaganju. Tomić je uveo jak ritam rada ovaj tjedan, koji će biti zaključen s dvije utakmice, na proslavi nižerazredne Brtonigle (100 godina) u petak, te u subotu sa slovenskim prvoligašem Koprom na Drosini, pišu SN.

Kako je u srijedu objavljeno od strane kluba, Kristijan Fućak je sporazumno raskinuo ugovor s Istrom 1961, a nakon što je u siječnju stigao, odigrao je 18 utakmica, uz jedan pogodak. Nakon što je i prošlog tjedna otišao Ramić, sada su u kadru ostali svi oni igrači koje je stručni stožer odlučio koristiti u ovoj polusezoni.

Marešić na odlasku

Dakle, u kadru su ostali Ville Koski i Dario Marešić, jer nijedna transferna opcija nije bila na razini onoga što bi zadovoljilo klub, odnosno igrače. Dok Finac ima ugovor još dvije godine, Marešić je u izlaznoj sezoni. Stoga, ako na nekoga treba tipovati kao mogućeg transfera u posljednji tren (Turska, Nizozemska, Portugal...) tamo gdje je još otvoren prijelazni rok, onda je to svakako Marešić.

Njegova cijena je bitno manja od Koskijeve upravo zbog dužine ugovora. I uvjerljiv je dojam da bi Marešić htio ići, za razliku od Koskija koji ne forsira. To je uostalom pokazao i odbijanjem odlaska u MLS, gdje je imao ponudu koja je bila najpovoljnija za Istru 1961. Kako god, nitko ne može u ovom trenutku predvidjeti da će svi igrači na popisu, a među kojima više nema prekobrojnih, biti kandidati i za nastavak sezone u Koprivnici. Što se tiče kartona, svi su "čisti", a na planu ozljeda tek se Lawal požalio na određene tegobe s tetivom. No, bit će spreman za nastavak prvenstva.