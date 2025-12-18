Velika zapljena pirotehnike: Splitski policajci oduzeli 10 tisuća različitih pirotehničkih sredstava

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg su pronašli i oduzeli veliku količinu pirotehničkih sredstava. Policijski službenici jučer su uhitili muškarca za kojeg je utvrđeno da je u stanu na području Splita posjedovao značajnu količinu pirotehničkih sredstava te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je ostvario obilježja kaznenog djela. Ovo je jedna od najznačajnijih zapljena pirotehničkih sredstava na području Splitsko-dalmatinske županije.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su pronašli i oduzeli

10 tisuća i 834 komada pirotehnička sredstva od čega:

372 komada signalnih raketa P2,

49 bengalki,

12 dimnih kutija,

700 topovskih udara,

9 701 komada petardi i drugih pirotehničkih sredstava različitih klasa.

Veliki dio oduzete pirotehnike su jaka pirotehnička sredstva koja predstavljaju visok rizik i koja smiju koristiti samo ovlaštene osobe sa stručnim znanjem i uz posebna odobrenja.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 54-godišnjak počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.

Ovo je u posljednjih sedam dana već drugo kriminalističko istraživanje na području Splitsko-dalmatinske županije u kojem je oduzeta pirotehnika (Split: U stanu pronađeno 806 pirotehničkih sredstava, muškarac predan pritvorskom nadzorniku),u kojima su dvojica muškaraca kazneno prijavljena zbog počinjenja kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, a prijavljene osobe nalaze se u bliskom rodbinskom srodstvu.

Oduzeta pirotehnika bi zasigurno bila dalje distribuirana, a njenim korištenjem bila bi kreirana potencijalna opasnost za zdravlje i živote ljudi te oštećenja imovine, a što je pravovremeno spriječeno kvalitetnim radom policije.