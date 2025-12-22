Velika zapljena heroina u Makarskoj, evo detalja

Policijski službenici Policijske uprave splitsko- dalmatinske dovršili su još jedno kriminalističko istraživanje vezano uz suzbijanje preprodaje droge i uhićenje osobe koja se time bavila.

U sklopu kriminalističkog istraživanja na temelju naloga suda na području Makarske proveli su pretragu stana kojeg koristi 44-godišnji muškarac. Policijski službenici su u stanu pronašli i od njega oduzeli 13 smotuljaka heroina pripremljenih za daljnju preprodaju, marihuanu, digitalnu vagu koja je korištena za preprodaju droge i streljivo.

Pronađeni predmeti su oduzeto, muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

Također utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je muškarac počinio prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i Zakona o suzbijanju zlouporaba droga radi čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.