Velika zapljena amfetamina u Solinu, muškarac u pritvoru

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga su 10. ožujka 2026. godine oko 20 sati u Kaštel Sućurcu postupali su prema državljaninu Bosne i Hercegovine. Tom prilikom kod 28-godišnjaka je pronađena jedna vrećica s 1,5 grama droge amfetamin, nakon čega je osoba uhićena i dovedena u službene prostorije radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja.

Jučer 11. ožujka 2026. godine, policijski službenici obavili su pretragu stana i drugih prostorija koje koriste na području Solina. Tijekom pretrage pronađena je jedna plastična vrećica s 942 grama droge amfetamin i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Po završetku kriminalističkog istraživanja 28-godišnjak je 11. ožujka 2026. godine uz kaznenu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama predan pritvorskom nadzorniku.