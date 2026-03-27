Velika tuga u Splitu, preminuo Zlatko Aurelio Kokeza

Tužna vijest stigla je iz Hrvatskog narodnog kazališta Split – preminuo je Zlatko Aurelio Kokeza, umirovljeni bariton splitske Opere i dugogodišnji umjetnik koji je obilježio glazbeni život grada. Iz kazališta su se od njega oprostili emotivnom porukom:

"Napustio nas je Zlatko Aurelio Kokeza, umirovljeni bariton splitske Opere. Svoj je život posvetio glazbi i umjetnosti".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Život posvećen glazbi

Kokeza je svoje glazbeno obrazovanje započeo kao violončelist u Muzičkoj školi Josip Hatze u Splitu, da bi nakon gimnazije i studija jezika odlučio slijediti svoj pravi poziv – operno pjevanje.

Kao dugogodišnji član Opere HNK Split ostvario je niz zapaženih baritonskih uloga te surađivao s brojnim istaknutim dirigentima i umjetnicima.

Karijera koja je nadilazila granice

Svoje umjetničko znanje usavršavao je u Zagrebu i Beču, a tijekom bogate karijere nastupao je diljem Europe i svijeta, uključujući Italiju, Austriju, Japan i Singapur.

Bio je osnivač i član više glazbenih ansambala te sudionik brojnih festivala i projekata, čime je dao snažan doprinos ne samo splitskoj, već i međunarodnoj glazbenoj sceni.

Ostavština koja ostaje

Iz HNK Split ističu da će njegova umjetnost, predanost i ljubav prema glazbi ostati trajno urezani u sjećanjima svih koji su ga poznavali i slušali.

"Njegova umjetnost, predanost i ljubav prema glazbi ostat će trajno u sjećanju svima koji su ga poznavali i slušali. Počivaj u miru, dragi Zlatko!"

Odlaskom Zlatka Aurelija Kokeze Split je izgubio jednog od svojih istaknutih opernih umjetnika, čiji će glas i doprinos kulturi još dugo živjeti kroz uspomene i djela koja je ostavio iza sebe.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hrvatsko narodno kazalište Split (@hnk_split)