Velika tuga u Splitu, preminuo Zlatko Aurelio Kokeza

Tužna vijest stigla je iz Hrvatskog narodnog kazališta Split – preminuo je Zlatko Aurelio Kokeza, umirovljeni bariton splitske Opere i dugogodišnji umjetnik koji je obilježio glazbeni život grada. Iz kazališta su se od njega oprostili emotivnom porukom:
"Napustio nas je Zlatko Aurelio Kokeza, umirovljeni bariton splitske Opere. Svoj je život posvetio glazbi i umjetnosti".
Život posvećen glazbi
Kokeza je svoje glazbeno obrazovanje započeo kao violončelist u Muzičkoj školi Josip Hatze u Splitu, da bi nakon gimnazije i studija jezika odlučio slijediti svoj pravi poziv – operno pjevanje.
Kao dugogodišnji član Opere HNK Split ostvario je niz zapaženih baritonskih uloga te surađivao s brojnim istaknutim dirigentima i umjetnicima.
Karijera koja je nadilazila granice
Svoje umjetničko znanje usavršavao je u Zagrebu i Beču, a tijekom bogate karijere nastupao je diljem Europe i svijeta, uključujući Italiju, Austriju, Japan i Singapur.
Bio je osnivač i član više glazbenih ansambala te sudionik brojnih festivala i projekata, čime je dao snažan doprinos ne samo splitskoj, već i međunarodnoj glazbenoj sceni.
Ostavština koja ostaje
Iz HNK Split ističu da će njegova umjetnost, predanost i ljubav prema glazbi ostati trajno urezani u sjećanjima svih koji su ga poznavali i slušali.
"Njegova umjetnost, predanost i ljubav prema glazbi ostat će trajno u sjećanju svima koji su ga poznavali i slušali. Počivaj u miru, dragi Zlatko!"
Odlaskom Zlatka Aurelija Kokeze Split je izgubio jednog od svojih istaknutih opernih umjetnika, čiji će glas i doprinos kulturi još dugo živjeti kroz uspomene i djela koja je ostavio iza sebe.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.