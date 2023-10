VELIKA TUGA U HRVATSKOJ Ljudi se opraštaju od stradalih u nesreći kod Venecije: "Tugujemo svi. Curice su išle tu u školu..."

U Općini Plitvička Jezera danas je Dan žalosti u znak suosjećanja za smrtno stradalih petero ukrajinskih državljana koji su od rata u Ukrajini izbjegli u Hrvatsku, a poginuli u utorak u teškoj prometnoj nesreći kod Venecije. Autobus je sletio s nadvožnjaka pri čemu je poginula 21 osoba. Među njima Hrvatica iz Splita, Ukrajinci, Nijemci, Portugalci, Rumunji...

Troje odraslih, Vasil Lomakin, Serhij Bezkorovaini i Tetjana Berzkorovaina, i djeca Anastasia Morozova i Daria Lomakina bili su kao izbjeglice smješteni u koreničkom kraju, pišu 24 sata.

'Dan žalosti obilježit će se isticanjem crne zastave i spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Plitvička Jezera i drugim javnim zgradama na području općine Plitvička Jezera. Tijekom dana žalosti neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima. Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da sadržaje u okviru svojeg poslovanja obavljaju primjereno Danu žalosti. Suosjećamo s obitelji i prijateljima smrtno stradalih osoba te ovim putem izražavamo iskrenu sućut', stoji u objavi Općine Plitvičkih Jezera.

- Ovo je tragedija kakvu naš kraj ne pamti. Svi tugujemo. I sad su mi pred očima djevojčice koje su stradale, svaki dan sam ih viđao. Tu su se igrale, ispred općine - kroz suze nam je govorio Ante Kovač, načelnik Općine Plitvička jezera.

Za djevojčicama i članovima njene obitelji tuguju i u Osnovnoj školi 'Dr. Franjo Tuđman' u Korenici koju su djevojčice pohađale od svibnja ove godine. Jedna je pohađala 5. a druga 7. razred osnovne škole.

- Otac jedne poginule djevojčice radi kod nas u gradskom komunalcu. Oni su k nama došli u ovoj godini. Njegova obitelj, djed, baka, supruga i kći, na izlet u Italiju otišli su svojim autom. Tamo su se pridružili turističkoj grupi, autobusom su išli u razgledavanje. I tad su doživjeli tu strašnu nesreću. On je odmah otišao tamo, za djeda i baku odmah je doznao da su poginuli, ozlijeđenu suprugu pronašao je u jednoj bolnici i do zadnjeg trenutka svi smo se nadali da se njihova kći nalazi u nekoj drugoj bolnici i da joj pružaju pomoć, no na kraju je doznao gorku istinu, da se i ona nalazi među preminulima u nesreći - rekao je ranije Kovač.

[DAN ŽALOSTI U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA]Općina Plitvička Jezera proglašava 06. listopada 2023. godine Dan žalosti na... Posted by Općina Plitvička Jezera on Thursday, October 5, 2023