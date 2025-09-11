Velika tuga u dolini Neretve, rijeke ljudi na posljednjem ispraćaju velikog lađara: "Kako je to teško prihvatiti"

Na mjesnom groblju svetog Nikole u Rogotinu danas je ispraćen Viktor Markota (1963. – 2025.), jedan od najistaknutijih i najtrofejnijih neretvanskih lađara, dugogodišnji član ekipe Rogotina i poznato lice kulturnog i sportskog života doline Neretve.

Markota je iznenada preminuo prošlog utorka, 9. rujna, u 62. godini života. Njegova smrt odjeknula je čitavom dolinom, osobito među lađarima s kojima je dijelio godine uspjeha i prijateljstva. Rogotinska lađarska ekipa kojoj je pripadao obilježila je zlatne dane Maratona lađa, kada je bila neprikosnovena u natjecanju koje je postalo simbol identiteta i ponosa cijelog kraja. Na posljednjem, ovogodišnjem Maratonu, Markota je još jednom bio uz svoju ekipu – ovoga puta u logističkoj ulozi – kada je Rogotin zauzeo četvrto mjesto.

Oproštaj u Rogotinu

Na posljednjem ispraćaju okupio se velik broj ljudi – obitelj, prijatelji, sumještani, ali i lađari iz cijele doline Neretve koji su došli odati počast čovjeku koji je obilježio njihovu sportsku povijest. Pogrebni obred predvodili su rogotinski župnik don Dalibor Milina i don Ante Žderić, piše Rogotin.hr.

U homiliji je don Ante podsjetio okupljene da je ljudski život prolazan i da je konačni cilj svakoga čovjeka povratak Bogu. – Naš životni hod nije ništa drugo nego povratak doma, kući. Sve što činimo, svaka žrtva i trud, svoj smisao nalazi u Bogu koji nam je život darovao i kojemu ga vraćamo, poručio je okupljenima.

Govoreći izravno o Markoti, naglasio je da je ostavio neizbrisiv trag u svojoj obitelji i zajednici: – Dragi naš Viktore, vijest o tvojoj smrti ostavila nas je nijeme. Vratio si se kući, Bogu. Ostat ćeš u sjećanju svoje obitelji, prijatelja i svih onih koji su uz tebe učili kako živjeti. Molimo te, prati nas i nadalje svojim zagovorom.

Lađar, sportaš, obiteljski čovjek

Viktor Markota ostat će upamćen ne samo kao vrhunski lađar nego i kao čovjek čvrsto povezan sa svojim Rogotinom i dolinom Neretve. Bio je primjer ustrajnosti, zajedništva i ljubavi prema tradiciji koja nadilazi sportske rezultate. Njegovo ime neraskidivo je vezano uz Maraton lađa, događaj koji je tijekom tri desetljeća postao zaštitni znak Neretve.

U sjećanjima prijatelja i suboraca s neretvanskih lađa ostat će zapisan kao čovjek spreman pomoći, kao osoba koja je svojom prisutnošću širila sigurnost i povjerenje. U obitelji će ga pamtiti kao supruga, oca, brata i djeda – temelja na kojem su gradili zajedništvo.

Dolina Neretve danas je u tišini ispratila jednog od svojih najpoznatijih sinova. Viktor Markota počiva na groblju svetog Nikole u Rogotinu, a uspomena na njega ostat će živa u pjesmi Neretve, u lađama koje će i dalje kliziti njezinim tokom i u ljudima koji će ga se s ponosom sjećati.