Preminuo je Viktor Markota. Bio je legenda neretvanskog kraja i svoga Rogotina

Noćas je iznenada preminuo Viktor Markota (13. prosinca 1963. – 9. rujna 2025.), jedan od najistaknutijih i najtrofejnijih neretvanskih lađara, dugogodišnji član ekipe Rogotina i poznato lice kulturnog i sportskog života doline Neretve.

Bio je dugogodišnji član slavne ekipe lađara Rogotina u njezinim najslavnijim danima, kada je ekipa dominirala Maratonom lađa i bila neprikosnovena u dolini Neretve. Na posljednjem, ovogodišnjem Maratonu lađa, bio je posljednji put član i logistička podrška ekipi Rogotina, koja je osvojila 4. mjesto.

Osim sportskog angažmana, bio je dugogodišnji član Kulturno-umjetničkog društva "Marko Markota" iz Rogotina, nazvanog po njegovu sinu Marku, koji je tragično preminuo 2006. godine. Svojim doprinosom – bilo kao plesač, ribar ili lađar – Viktor je ostavio dubok trag u svom Rogotinu, na svojoj Mostini i u cijeloj dolini Neretve.

"Otišao je jedan od nas, veliki čovjek koji je ostavio traga u mnogim porama našega mjesta. Ponajviše ćemo ga pamtiti kao lađara i parićara UOTV Rogotin, kao plesača KUD-a Marko Markota, kao poznatog ribara, a nadasve kao prijatelja. Svi znamo da je proživio najteže životne nedaće, ali ovaj put ga je dragi Bog pozvao k sebi, ostavivši golemu tugu. Viktore, čuvaj nas s nebeskih visina, a mi ćemo se uvijek sjećati tvojih nesebičnih uloga u našim životima", izjavio nam je Nedjeljko Jerković iz Rogotina, vjerni čuvar brojnih uspomena o životima ljudi i događajima iz Rogotina.

Viktor će ostati upamćen kao pošten i cijenjen čovjek, koji je svojim djelovanjem i osobnošću obilježio Rogotin i neretvanski kraj.

Posljednji ispraćaj Viktora Markote održat će se u četvrtak, 11. rujna 2025. godine, u 17 sati na groblju sv. Nikole u Rogotinu. Izraze sućuti obitelj će primati u crkvi Presvetog Trojstva u Rogotinu od 16 sati.