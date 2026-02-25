VELIKA SVEČANOST U PODSTRANI Položen kamen temeljac za OŠ "Miljevac": Nova škola za jednosmjensku nastavu i gotovo 600 učenika: "Ovo je temelj za budućnost"

U Podstrani je jutros održana velika svečanost uz prigodni program na lokaciji gdje će se graditi nova Osnovna škola "Miljevac". Tom prilikom kamen temeljac položili su načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Realizacijom projekta osiguravaju se materijalni i infrastrukturni kapaciteti za prelazak na jednosmjenski rad škole, čime će se poboljšati uvjeti za učenje i poučavanje te kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Dropuljić: "Nismo samo položili kamen, nego temelj za budućnost"

Načelnik Podstrane Mijo Dropuljić poručio je da je riječ o povijesnom danu za općinu te istaknuo kako će nova škola rasteretiti postojeće kapacitete.

"Sretan sam i ponosan, ovo je za Podstranu povijesni dan. Nismo samo položili kamen, nego smo položili temelj za budućnost. Naša postojeća osnovna škola danas broji preko 1.000 učenika, a izgradnjom nove, moderne škole osigurat ćemo jednosmjenski rad i rasteretiti postojeće kapacitete. Ovo je kvaliteta obrazovanja. Učenici, strpite se još malo, uskoro ćete krenuti u novu školu. Kapacitet ove škole je oko 560 učenika sa 20 razrednih odjeljenja. Prema podacima u zadnje četiri godine, u Podstranu se doselilo oko 2.700 stanovnika. Brojimo eksponencijalni rast kada govorimo o broju stanovnika. Moramo se pohvaliti da su to mahom mlade obitelji s malom djecom, a prosjek starosti u Podstrani iznosi oko 37 godina. Potrudit ćemo se s ovakvim i svim razvojnim projektima da im omogućimo još bolje i kvalitetnije uvjete za život", naglasio je Dropuljić.

Boban: "Jedna od najvećih škola iz programa MPO-a u Hrvatskoj"

Župan Blaženko Boban naglasio je da je riječ o jednom od većih projekata iz nacionalnog programa te podsjetio na investicijski ciklus u školstvu na području županije.

"Ovo je jedna od najvećih škola iz programa MPO-a na području cijele Hrvatske. Zbog toga sam posebno sretan. Općina koja je demografski najbolja općina u Hrvatskoj, tu se gradi nova škola, grade se nove učionice, sportske dvorane i svi ostali projekti kako bi se osigurala budućnost. Iz tog programa Splitsko-dalmatinska županija osigurala je 336 milijuna eura. Stavili smo kamen temeljac u Dugopolju, Podstrani, radimo na školama u Sinju, Kaštelima, Makarskoj, Košute, Postira. Imamo 25 suglasnosti i već 15 potpisanih ugovora i moramo uhvatiti rok i dinamiku kako bi djeca u SDŽ krenula u jednosmjensku nastavu. Hvala načelniku koji je dao veliki trud u suradnji sa Županijom i Vladom RH da se dođe do ovoga cilja. Iskreno se nadam da ćemo ovaj benefit Vlade RH i Ministarstva pretočiti i nastaviti raditi", rekao je Boban.

Fuchs: "Cilj je da sva djeca idu u jednu smjenu"

Ministar Radovan Fuchs istaknuo je da su sredstva osigurana na razini države te da se u Splitsko-dalmatinskoj županiji paralelno pokreće više projekata.

"Vlada je osigurala financijska sredstva za cijelo područje RH. Dolazimo do toga da preuzimamo ugodni protokolarni dio svih onih napora koji su uloženi proteklih godina. Ova škola, ova županija ovaj posao radi jako dobro. Sada u ovoj županiji ide cijeli niz kamena temeljaca, kako na kopnu, tako i na otocima. Postić ćemo cilj da nam sva djeca idu u jednu smjenu, da bi ta djeca postigla puni kapacitet. Čestitam svima", kazao je ministar Fuchs.

Nova Osnovna škola na Miljevcu imat će ukupno 21 učionicu kapaciteta do 28 učenika. Predviđeno je 8 učionica za razrednu nastavu i 12 učionica za predmetnu nastavu, od čega će dio biti specijaliziran za pojedine predmete, uz prateće sadržaje poput kabineta, školske kuhinje i blagovaonice te sanitarnih čvorova.

U sklopu škole planirana je i dvodjelna školska dvorana s tribinama za oko 240 gledatelja i svlačionicama, kao i jedna manja dvorana.

Projektom će se izgraditi građevina OŠ Miljevac u Podstrani kapaciteta 20 razrednih odjeljenja, prema normativima 21 učionica za ukupno 588 učenika, te dvodjelna sportska dvorana s pratećim sadržajem za potrebe jednosmjenskog rada i održavanja cjelodnevne škole.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.225.312,67 eura, a završetak radova očekuje se za dvije i pol do tri godine.

Kvalitetnija nastava i bolja organizacija školskog dana

Očekuje se da će prelazak na jednosmjenski rad značajno poboljšati organizaciju nastavnog procesa i uvjete rada, uz pristupačniju infrastrukturu prilagođenu i učenicima s posebnim potrebama. Projekt bi, navodi se, trebao pozitivno utjecati na smanjenje stresa kod učenika i nastavnika, lakše usklađivanje obiteljskih obveza te veće mogućnosti sudjelovanja u izvannastavnim aktivnostima, uz dugoročne koristi za cijelu zajednicu.