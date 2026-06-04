Paula Polanšćak postavila svjetski rekord u Schwazu

Završen je i prvi krug pojedinačnog natjecanja na X. Svjetskom pojedinačnom prvenstvu za žene i muškarce u Schwazu u Austriji.

Mlada reprezentativka Hrvatske, koja je na nedavno održanom prvenstvu u Splitu osvojila naslov pojedinačne prvakinje RH, Paula Polanšćak, plasirala se u drugi krug natjecanja, pobijedivši Heret Ost iz Estonije uz novi svjetski rekord za žene, koji sada iznosi 691 srušeni čunj. Njezina protivnica u drugom krugu bit će sutra Boglarka Hari iz Mađarske.

Prolaz u drugi krug osigurala je i naša najiskusnija igračica, Nataša Ravnić, koja nakon zlata u tandemu mix nastavlja niz uspješnih nastupa na Svjetskom prvenstvu. U drugom krugu čeka je Fiona Steiner iz Austrije. Naravno, tu je još jedna igračica s nizom dosad osvojenih medalja – Anja Vicković, koja u drugom krugu ide na Renatu Kozinu iz BiH. Nažalost, u slučaju da obje naše kuglačice pobijede, u četvrtfinalu, u borbi za medalju, čeka nas ogled Ravnić – Vicković. Klara Sedlar i Amela Nicol Imširović nisu prošle u drugi krug.

Kod muškaraca, Ivan Petric nakon pobjede nad Arminom Eggerom iz Italije u drugom krugu ide na Alena Kujundžića iz Srbije, finalista prošlog pojedinačnog SP-a i igrača Zaprešića. Bit će to izuzetno težak ispit za Ivana, koji je na ovom prvenstvu u natjecanju parova rušio 700 čunjeva. Bojan Vlakevski za jedan je čunj ostao bez daljnjeg prolaza (648:649) protiv Zoltana Moricza iz Mađarske, dok se Ivan Totić, nakon osvojene medalje i tri dana uzastopnih napora, nije mogao oduprijeti sjajnom Žigi Požaru iz Slovenije (615:683).

Danas su na rasporedu utakmice drugog kruga i četvrtfinala, a potom su u subotu polufinalne borbe i finala u obje konkurencije, čime se spušta zastor na X. Svjetsko pojedinačno prvenstvo, na kojem je Hrvatska već sada zabilježila sjajne rezultate.