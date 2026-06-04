Psiholozi upozoravaju: Ove roditeljske pogreške mogu ostaviti posljedice za cijeli život

Pomisao na traumu iz djetinjstva mnoge asocira na velike i potresne događaje poput nesreća, nasilja ili prirodnih katastrofa. No stručnjaci upozoravaju da i svakodnevne situacije, koje roditelji često ne doživljavaju kao problematične, mogu ostaviti dubok trag na dječji razvoj.

Prema pisanju portala YourTango, određeni obrasci ponašanja mogu kod djece stvoriti emocionalne teškoće koje ih prate i u odrasloj dobi.

Omalovažavanje osjećaja

Kada roditelji djeci šalju poruku da su njihove emocije pretjerane ili nevažne, ona ih često nauče potiskivati. Takav obrazac može otežati razumijevanje vlastitih osjećaja kasnije u životu te dovesti do otuđenosti i emocionalne otupjelosti.

Zlostavljanje bez podrške

Djeca koja su izložena zlostavljanju, a pritom ne dobivaju zaštitu i razumijevanje odraslih, mogu razviti osjećaj beznađa i odbačenosti. Stručnjaci ističu važnost slušanja, vjerovanja djetetu i stvaranja osjećaja sigurnosti.

Nedostatak prijateljstava

Prijateljstva igraju važnu ulogu u razvoju socijalnih vještina i emocionalne stabilnosti. Dugotrajna izolacija može negativno utjecati na razvoj samopouzdanja i osjećaja pripadnosti.

Nedostatak podrške u teškim situacijama

Djeca koja ne nauče zdrave načine suočavanja sa stresom često se kasnije teže nose s anksioznošću i životnim izazovima. Roditelji imaju važnu ulogu u usvajanju takvih vještina.

Oštra kritika

Neprestano kritiziranje može postati unutarnji glas koji djecu prati i u odrasloj dobi. Posljedica mogu biti nisko samopoštovanje i osjećaj da nikada nisu dovoljno dobra.

Nerealna očekivanja

Previsoki standardi kod djece često stvaraju uvjerenje da njihova vrijednost ovisi isključivo o uspjehu. To može dovesti do perfekcionizma i kroničnog osjećaja neuspjeha.

Oduzimanje mogućnosti donošenja odluka

Djeca koja nemaju priliku samostalno donositi odluke teže razvijaju samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti. Kasnije mogu imati problema s preuzimanjem odgovornosti za vlastiti život.

Uspoređivanje s braćom i sestrama

Stalno uspoređivanje može narušiti osjećaj individualne vrijednosti te stvoriti uvjerenje da roditeljsku ljubav treba zaslužiti.

Nesigurno obiteljsko okruženje

Djeca trebaju osjećaj fizičke i emocionalne sigurnosti. Dom u kojem se osjećaji ignoriraju ili osuđuju može ostaviti dugotrajne posljedice na mentalno zdravlje.

Uskraćivanje nježnosti

Stručnjaci upozoravaju da je roditeljska toplina ključna za razvoj emocionalne stabilnosti. Djeca kojoj nedostaje nježnost često imaju više poteškoća sa stresom i odnosima u odrasloj dobi.

Nepriznavanje postignuća

Djeci je potrebna podrška i priznanje za trud. Kada izostane pozitivna potvrda, mogu razviti sumnju u vlastite sposobnosti i teško graditi samopouzdanje.

Stručnjaci naglašavaju da nijedan roditelj nije savršen, no svijest o ovim obrascima može pomoći u stvaranju zdravijeg i sigurnijeg okruženja za odrastanje djece.