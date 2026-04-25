Velika rijetkost u Hrvatskoj - ova ekipa slavi 200 godina postojanja: "Ponos što su dio nečega većeg"

Gradska glazba Makarska slavi izuzetan jubilej, 200 godina postojanja. No iza nje ne stoji samo vrijeme – stoje ljudi, note, emocije i jedan grad koji je kroz stoljeća disao zajedno sa svojom glazbom. Od 28. prosinca 1826. pa sve do danas, kroz nju su prošle generacije koje su stvarale nešto veće od sebe samih. Mijenjale su se države, sustavi, jezici i moda – ali glazba je ostala. Prkosna i stamena, kao podsjetnik na prošlost i pokretač budućnosti. Posebnu snagu ove priče možda najbolje otkrivaju najmlađi. U očima djece koja danas sviraju vidi se ista ona iskra koja je generacijama prije njih davala smisao – ponos što su dio nečega većeg.

Kroz povijest su GGM vodili dirigenti različitih nacionalnosti – Česi, Talijani, Hrvati – ostavljajući neizbrisiv trag. Danas, već 13 godina, funkciju dirigenta obnaša Božo Škarica dok je ravnateljica ove legendarne ustanove Viki Puharić. Izmijenilo se čak 25 kapelnika a uz zvuke svoje gradske glazbe Makarani su slavili, živjeli i opraštali se.

Trajati neprekidno dva stoljeća nije mala stvar. Zato su ga odlučili prigodno i proslaviti: cjelogodišnjim obilježavanjem koji je započeo 11. travnja susretom orkestara "200 nota za 200 godina", uz defile kroz grad i zajednički koncert na Trgu Tina Ujevića.

Središnji događaj održat će se 30. svibnja na Kačićevu trgu – veliki svečani koncert koji će okupiti brojne izvođače i donijeti posebnu atmosferu u srce Makarske. U rujnu slijedi retrospektivna izložba u Galeriji Gojak, dok će jesenski dio programa obilježiti koncert Big Banda Makarska uz Marka Tolju 24. listopada. Cijela obljetnička godina zaključit će se 28. studenoga svečanom sjednicom u Apfel Areni, uz predstavljanje monografije, dokumentarni film i dodjelu priznanja svima koji su kroz desetljeća gradili ovu priču.

Također vas vodimo i do antičke Salone gdje je 10. travnja 304. godine mučenički pogubljen biskup Domnio, poznatiji kao sveti Dujam (Duje), zaštitnik grada Splita i splitsko-makarske nadbiskupije. Njegov grob u Manastirinama, lik na mozaiku u krstionici lateranske bazilike i pomicanje datuma njegova blagdana svjedoče o dubokom štovanju koje ga prati do danas. Na pitanje, zašto se blagdan sv. Dujma slavi 7. svibnja, a ne na dan njegova mučeništva u travnju, odgovor je jasan. Budući da deseti dan mjeseca travnja često pada u vrijeme korizme, Velikog tjedna ili Uskrsne osmine – ovisno o svetkovini Uskrsnuća Gospodinova – liturgijska pravila nerijetko "onemogućuju" svečano obilježavanje. To je osobito izazovno kada proslava podrazumijeva višednevnu pripravu, molitvene susrete i druge svečanosti.

Splitski biskup Ivan Ravenjanin, 650. godine, potiče prijenos dijela svečevih relikvija u Split. Legenda govori da su se Splićani koji su nosili lijes tada stali odmoriti uz jedan potok. Kada su htjeli nastaviti dalje, nisu više mogli podignuti lijes. To je uspjelo tek nevinoj djeci. Od tada taj potok nosi svečevo ime, a to područje današnjeg Splita naziv Dujmovača. Kasnije je na tom mjestu sagrađena mala crkvica posvećena svetom Dujmu.

I za kraj jedna lijepa vijest: naša glazbena legenda Tereza Kesovija svoj oproštajni koncert od karijere duge duže od 65 godina upriličit će u Splitu. 3. svibnja, na Starom placu. Split je čeka otvorena zagrljaja...

Emisiju pripremila Day Antunović, uredio Vladimir Brnardić. Radio emisiju Glasa Hrvatske Hrvatskog radija poslušajte ovdje: https://api.hrt.hr/media/9d/67/16-04-2026-ggm-sv-domnio-tereza-20260416113247.mp3