Velika promjena za sve pametne telefone: Svaki uređaj je pogođen

Tko danas kupuje novi pametni telefon, sve češće primjećuje jedno: plastična SIM kartica više nije nužna za korištenje mobilne mreže. Umjesto toga, korisnici svoj uređaj aktiviraju jednostavno – pomoću QR koda. Tehnologija koja stoji iza toga zove se eSIM i već se koristi kao nasljednik klasične SIM kartice.

Dok su korisnici ranije pri promjeni operatera jednostavno zamijenili SIM karticu, s eSIM-om je potreban drugačiji pristup. Korisnici preuzimaju digitalni profil, najčešće skeniranjem QR koda. Aktivacija traje svega nekoliko minuta.

Što je zapravo eSIM?

eSIM je sićušni čip koji proizvođači trajno ugrađuju u pametni telefon. Slovo „e“ dolazi od riječi embedded, što znači "ugrađen“. Za razliku od plastične SIM kartice, ovaj čip se ne može izvaditi niti fizički zamijeniti. Svi važni podaci – poput telefonskog broja i informacija o ugovoru – pohranjuju se digitalno na tom čipu, piše Fenix magazin.

Primjer iz svakodnevice

Korisnik pametnog telefona na odmoru u Španjolskoj želi povoljan podatkovni paket. Nekad je to značilo: kupnja lokalne SIM kartice, vađenje stare, umetanje nove. S eSIM-om se sve rješava iz hotelske sobe putem aplikacije. No oprez: na pozive s nepoznatih brojeva, primjerice s deset znamenki, korisnici se ne bi trebali javljati.

eSIM umjesto SIM kartice: Koje su prednosti za korisnike?

eSIM donosi brojne prednosti:

Odmah spremno za korištenje: nema čekanja na SIM karticu poštom

Više profila: moguće je paralelno koristiti više tarifa

Ekološki prihvatljivo: prestaje proizvodnja milijuna plastičnih kartica

Idealno za putovanja: strani tarifni paketi mogu se kupiti online

Više prostora u uređaju: proizvođači mogu izrađivati tanje telefone

SIM kartica pred izumiranjem: Na što potrošači moraju paziti pri kupnji

Ne podržava svaki pametni telefon ovu tehnologiju. Apple ugrađuje eSIM od iPhonea XS, dok Samsung nudi eSIM, među ostalim, od modela Galaxy S20. Tko nije siguran, trebao bi pitati prodavača ili provjeriti tehničke specifikacije uređaja.

Aktivacija funkcionira ovako: mobilni operater šalje QR kod e-mailom ili ga učini dostupnim online. Korisnik skenira kod kamerom pametnog telefona, uređaj automatski preuzima sve potrebne podatke – i to je to.

SIM kartica nestaje: Ovo su nedostaci eSIM-a

Tehnologija ipak ima i slabu stranu. Budući da se čip ne može jednostavno prebaciti u drugi telefon, korisnici pri promjeni uređaja moraju zatražiti novi eSIM profil. Kod nekih operatera to se dodatno naplaćuje.

Brza zamjena telefona također više nije moguća. Ranije su korisnici kod kvara jednostavno prebacili SIM karticu u zamjenski uređaj. S eSIM-om taj proces traje dulje jer je potrebna nova aktivacija profila.

Plastična SIM kartica postaje rijetkost – eSIM uređaji budućnost

Stručnjaci poput Alexandera Rabea iz Udruženja internetske industrije eco procjenjuju da će klasične SIM kartice za pet godina biti prava rijetkost. U SAD-u Apple već prodaje modele koji funkcioniraju isključivo s eSIM-om, rekao je Rabe u intervjuu za ZDF u ožujku 2024.

Njemački mobilni operateri Telekom, Vodafone i O2 već odavno nude ovu tehnologiju. Za korisnike to znači: tko uskoro kupuje novi pametni telefon, trebao bi se upoznati s eSIM-om.