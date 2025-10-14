Velika promjena za sve građane. Evo kakvi će osobni dokumenti biti u budućnosti

Na dnevnom redu sjednice Europskog parlamenta od 20. do 23. listopada glasat će se o novim pravilima za vozačke dozvole i kažnjavanje nepromišljene vožnje u inozemstvu. Potvrde li zastupnici dogovor Vijeća i Europskog parlamenta o dopuni direktive o vozačkim dozvolama, uvest će se digitalna vozačka koju će vozači imati na svojim pametnim telefonima i koja će po novim pravilima postati standardna u EU. Prema dogovoru, države članice imat će četiri godine da prenesu direktivu u nacionalno zakonodavstvo, a dogovoreno je i prijelazno razdoblje od pet i pol godina za tehničku provedbu, odnosno uvođenje digitalne vozačke dozvole. Vozači će imati pravo tražiti vozačku u fizičkom formatu.

"Taj dokument je malo zastario. Dugo se priča o digitalizaciji, a tehnologija je otišla toliko naprijed da se plastične mogu lako falsificirati. Policija ionako sve provjerava putem veze. U SAD-u su osobna i vozačka isto. Samo je jedna formalnost da se to ukine. Danas je ona potpuno nepotrebna. Preko osobne se može u bazu podataka i vidjeti tko ste, koje kategorije imate", rekao je sudski vještak za promet Goran Husinec, piše 24sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Europska komisija je još u listopadu 2024. predstavila prijedlog

Prema ranije spomenutom dogovoru, prvi put se uvodi probno razdoblje od najmanje dvije godine za nove vozače. Za njih će vrijediti stroža pravila i kazne za vožnju pod utjecajem alkohola, droge ili bez korištenja sigurnosnog pojasa. Istim paketom dogovorena su i nova pravila kojima se uvodi međusobno priznavanje zabrana vožnje između državama članica Unije. To znači da vozač koji počini težak prekršaj u jednoj zemlji više neće moći nastaviti voziti u svojoj zemlji prebivališta. Država u kojoj je prekršaj počinjen morat će obavijestiti matičnu zemlju vozača, a ona će biti dužna provesti zabranu.

Europska komisija je još u listopadu 2024. predstavila prijedlog za digitalizaciju putovnica i osobnih iskaznica, a putnici će moći pohraniti svoje putne isprave u aplikaciju na pametnim telefonima. Prema informacijama Komisije, aplikacija će biti dostupna od 2030. godine.