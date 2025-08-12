Velika promjena za obrtnike od 1. siječnja 2026.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) godinama je dosljedno i argumentirano zagovarala pravo obrtnika da mogu nastaviti s radom u obrtu uz mirovinu. Do sada, ako je obrtnik želio nastaviti s radom u obrtu nakon što je navršio 65 godina nije imao pravo na mirovinu. Ukoliko je iz mirovine želio registrirati obrt, tada mu se mirovina stavljala u mirovanje. Ono na što je HOK najviše upozoravao u dijalogu s institucijama bilo je pravo svih umirovljenika da se zaposle bilo gdje osim u svom obrtu, što nikako nije bilo korektno prema obrtnicima. Nova velika promjena od 1. siječnja 2026., na inicijativu HOK-a, jest da i korisnici starosne mirovine mogu registrirati obrt, kao i da svi oni koji imaju obrt uz rad mogu s istim nastaviti odlaskom u starosnu mirovinu. Obrtnicima koji navrše 65. godina sada je po prvi puta omogućena i isplata polovice iznosa mirovine bez prekida obavljanja obrta, počevši od 1. siječnja 2026.

"Dugo smo se i snažno zalagali za nedavne izmjene zakona koje omogućuju obrtnicima da od 1. siječnja 2026. godine istovremeno primaju, za sada pola mirovine, i da nastave s radom u vlastitom obrtu. Za nas ovo nije samo administrativno pitanje, već snažan poticaj očuvanju obrtništva i prijenosu znanja na mlađe generacije. Ovo je važna i zaslužena promjena za sve one koji su desetljećima vrijedno gradili svoje obrte i žele ostati aktivni, prenositi znanje, ali i uživati u pravu na mirovinu koje su svojim radom stekli. Priznavanjem ovoga prava šalje se važna poruka – da iskustvo, rad i doprinos obrtnika vrijede i nakon formalnog odlaska u mirovinu", istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

HOK je zagovarao i isplatu punog iznosa mirovine uz obavljanje obrtničke djelatnosti s obzirom na to da su obrtnici umirovljenici i dalje u nepovoljnom položaju isplatom samo 50% mirovine. Vjerujemo da će se u narednom razdoblju i za ovaj zahtjev pronaći rješenje, posebno iz razloga što se nastavkom obavljanja obrtničke djelatnosti u mirovini nastavlja i s daljnjim plaćanjima poreznih obveza te istovremeno znači podizanje životnog standarda najranjivije skupine, hrvatskih umirovljenika.