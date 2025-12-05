Velika promjena u Splitu: Evo što vas sad čeka na svakom pješačkom prijelazu

Grad Split obavijestio je građane da su dovršetkom projekta Inteligentnih transportnih sustava (ITS) uvedene nove funkcionalnosti na svim semaforiziranim pješačkim prijelazima. Najvažnija novost je ugradnja tipkala kojima pješaci sami aktiviraju zeleno svjetlo.

Iz Grada ističu kako ovaj sustav povećava sigurnost, poboljšava protočnost prometa i smanjuje nepotrebna zaustavljanja vozila, osobito u razdobljima pojačanih gužvi. Osim toga, očekuje se i pozitivan učinak na okoliš smanjenjem emisija CO₂, budući da vozila kraće čekaju na semaforu.

Kako funkcionira sustav?

Pješaci se, pri dolasku na prijelaz, trebaju poslužiti tipkalom postavljenim uz semafor. Nakon pritiska tipke, semafor će u sljedećem ciklusu dati zeleno svjetlo za siguran prelazak.

Grad poručuje da je ovakav koncept već standard u modernim prometnim sustavima te doprinosi učinkovitijem i održivijem upravljanju prometom.

„Pobrinite se za svoju sigurnost i koristite tipkala prilikom prelaska ulice. Vaša aktivnost doprinosi sigurnijem i učinkovitijem prometu u našem gradu“, poručuju iz Grada Splita te zahvaljuju građanima na odgovornom ponašanju.