Velika promjena na letovima Ryanaira: nova pravila vrijede za sve osim za jednu zemlju

Papirnate ili tiskane karte više se ne prihvaćaju pri ukrcaju na letove Ryanaira. Jedina iznimka su letovi prema Maroku, gdje lokalne vlasti još uvijek traže ispisane karte.

Dvije situacije – jedna može biti skupa

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poznat po strogim pravilima i brojnim naknadama, Ryanair ni ovaj put nije ublažio pristup. Nova digitalna politika predviđa dvije mogućnosti:

Bez online prijave: ako se putnik ne prijavi putem interneta prije dolaska u zračnu luku, morat će platiti 55 eura po osobi za prijavu na šalteru.

Online prijava bez pristupa karti: ako se putnik prijavio online, ali ne može otvoriti digitalnu kartu (primjerice, mobitel mu se pokvario ili nema interneta), u zračnoj luci će moći besplatno dobiti ispisanu kartu.

Drugim riječima – prijava online i dalje je besplatna, dok oni koji to ne učine unaprijed plaćaju znatnu naknadu.

Šalteri ostaju samo za prtljagu

Iako se klasični šalteri za prijavu ukidaju, putnici s predanom prtljagom i dalje će moći koristiti samoposlužne šaltere za predaju torbi (bag drop). Promjena se odnosi isključivo na proces prijave i ukrcaja, dok sustav za predaju prtljage ostaje isti.

Prvi dan bez papira – uspjeh bez zadrške

Iz Ryanaira poručuju da je prvi dan primjene novog sustava prošao bez ikakvih poteškoća. Do 13 sati poletjelo je više od 700 letova diljem Europe, i to bez kašnjenja.

Čak 98% putnika koristilo je digitalnu kartu (DBP – digital boarding pass), dok su preostali, koji su se prijavili online, ali nisu mogli pristupiti karti, dobili ispis besplatno.

Reakcije putnika, tvrde iz kompanije, bile su “univerzalno pozitivne” – prolazak kroz kontrole i ukrcajne izlaze bio je brži, jednostavnim prelaskom mobitela preko čitača. Nitko nije ostao bez ukrcaja, a tehnički problemi pojedinaca riješeni su odmah jer su njihovi podaci već bili u sustavu.

“Manje redova, manji troškovi”

Direktor marketinga Ryanaira, Dara Brady, izjavio je da je prelazak na digitalne karte “iznimno uspješan početak”.

“Više od 700 letova i preko 100.000 putnika iskusilo je brži, jednostavniji i održiviji način putovanja bez papira. Očekujemo godišnju uštedu od čak 40 milijuna eura, što će nam omogućiti da dodatno snizimo cijene karata i učinimo letenje još pristupačnijim,” rekao je Brady.

Iz kompanije dodaju da je cilj ove promjene smanjiti gužve, ubrzati proces prijave i smanjiti operativne troškove, uz dodatnu korist za okoliš zbog manje potrošnje papira.

Već 90% od 206 milijuna putnika godišnje koristi digitalne karte, pa Ryanair ističe kako je prelazak na potpuno digitalni sustav bio logičan i očekivan korak naprijed.

Napomena: Za letove prema Maroku i dalje su potrebne tiskane karte, u skladu s lokalnim propisima.