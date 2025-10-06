Velika potraga za Hrvatima još traje. Angažiran je i helikopter: Lavina odnijela život planinara, potraga za dvojicom još traje

Gorski spasioci i dalje tragaju za dvojicom hrvatskih planinara koji su nestali nakon što je u nedjelju ujutro lavina zatrpala trojicu članova skupine pod vrhom Tosca u Julijskim Alpama. Jedan od planinara pronađen je mrtav, dok potraga za preostalom dvojicom, za koje se vjeruje da su braća iz okolice Splita, još traje.

Prema informacijama slovenske Policijske uprave Kranj, skupina od sedam hrvatskih planinara u subotu se popela na Triglav te prenoćila u Vodnikovom domu. U nedjelju ujutro krenuli su prema Studorskom prevalu, no na putu ih je iznenadio snježni plaz koji je zatrpao trojicu, piše 24ur.

Teške vremenske prilike ometaju spasilačku akciju

U prvim satima nakon nesreće u akciju spašavanja uključilo se više od 60 spasilaca. Tijekom popodneva pronađeno je tijelo jednog planinara, duboko zatrpanog u snijegu. Zbog pogoršanja vremenskih uvjeta i povećane opasnosti od novih lavina, potraga je morala biti prekinuta do jutra.

U ponedjeljak u zoru akcija je nastavljena. Ekipe gorskih spasilaca, uz šest policajaca, stigle su do Uskovnice, odakle su nastavili pješice. Kako je potvrdio glasnogovornik PU Kranj Ronald Brajič, noćas su od rodbine jednog od nestalih planinara dobili koordinate mobilnog telefona, što bi moglo pomoći u lociranju nestalih.

U pomoć je pozvan i vojni helikopter, no njegova uporaba ovisi o vidljivosti, koja je trenutno vrlo ograničena zbog guste magle i obilnih padalina.

Spasioci iz više društava na terenu

Predsjednik Gorske reševalne službe Bohinj, Miha Arh, koji vodi akciju spašavanja, potvrdio je da su na terenu spasioci iz Bohinja, Jesenica i Radovljice, kao i vodiči sa psima tragačima iz kranjskog društva. „Uvjeti su iznimno zahtjevni – teren je strm, snijeg je dubok, a lavinska opasnost visoka“, kazao je Arh.

Prema riječima dežurnog u Vodnikovom domu, planinare su prethodnog dana upozorili na nadolazeće pogoršanje vremena i hladnu frontu, no oni su ipak odlučili krenuti na put.

Hrvatski premijer Andrej Plenković uputio je zahvalu slovenskim spasilačkim službama i ponudio pomoć hrvatskih tijela. Na društvenoj mreži X objavio je da je razgovarao sa slovenskim premijerom Robertom Golobom te izrazio spremnost Hrvatske da pruži svu potrebnu podršku.

Danas prijepodne u Sloveniju stiže i hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji će se u Bohinju sastati sa slovenskim ministrom Boštjanom Poklukarom i zajednički pratiti tijek potrage. Božinović je ponudio pomoć hrvatskog helikoptera i članova Hrvatske gorske službe spašavanja, javlja 24ur.

Upozorenje planinarima: "Uvjeti u planinama su izuzetno opasni"

Gorska reševalna zveza Slovenije upozorava da su uvjeti u Julijskim Alpama trenutačno iznimno opasni. Zbog velikih količina novog snijega i povećane mogućnosti pokretanja lavina, planinarima se u idućim danima strogo savjetuje da izbjegavaju odlazak u visoke planine.

"Planine neće pobjeći. Pričekajte stabilizaciju vremena i smanjenje lavinske opasnosti", poručili su spasioci.